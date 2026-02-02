Consorcio MásMedio
Nuevos vehículos y más contenedores: El nuevo servicio de recogida de residuos de MásMedio llega a la comarca de La Vera
Con el nuevo contrato de recogida de residuos, los municipios de La Vera contarán con 21 vehículos, dos remolques y 665 contenedores de fracción orgánica, entre otras mejoras, para una gestión más eficiente
Los 19 municipios de la comarca de La Vera estrenan el nuevo servicio de recogida y transporte de residuos domésticos y servicios complementarios, que gestiona el Consorcio Medio Ambiente y Aguas Provincia de Cáceres, MásMedio, de la Diputación de Cáceres.
Por ello, el vicepresidente del consorcio, Javier Prieto, se ha reunido en Cuacos de Yuste, sede de la Mancomunidad de Municipios, con los representantes municipales de la zona y repasar los cambios y las novedades del nuevo servicio.
Este se ha adjudicado por diez años a la empresa UTE Inditec-Blázquez Martín, y cuenta con un presupuesto de 26.993.390 euros.
El vicepresidente resaltó la importancia de este nuevo servicio, con el que “todos y cada uno de los municipios de esta comarca se van a beneficiar, completando así la recogida de todas las fracciones, tal como marca la ley”.
Además, destacó también la generación de puestos de trabajo, con las contrataciones que se harán en el territorio. Serán, además del Jefe de Servicio y un administrativo, 28 conductores, a los que se sumarán 17 más en los meses de verano.
Novedades
Con este nuevo contrato, se cuenta con nuevos vehículos, en total 21 vehículos y dos remolques: camión nodriza, camiones recolectores, camión lavacontenedores, furgón, furgoneta, vehículos pórter y dos remolques, un hidrolimpiador y un depósito combustible.
También se incorporan contenedores nuevos, sumando 665 unidades de fracción orgánica y 187 de papel cartón, además de contenedores de envases ligeros o restos. Asimismo, se hará uso de una nave industrial para oficinas, almacén y campa, ubicada en Jarandilla de la Vera.
“El objetivo es reducir el llamado impropio, es decir, los residuos colocados en contenedores equivocados, reducirlo por debajo del 40 por ciento que es el actual en la comarca”, remarcó Prieto. Para ello, además, se van a ir celebrando jornadas formativas, talleres, eventos y otras actividades que contribuyan a que “la ciudadanía y los responsables de las administraciones conozcan dónde, cómo y cuándo depositar los residuos”.
Municipios
Los municipios de este territorio, que reciben las nuevas prestaciones son Aldeanueva de la Vera, Arroyomolinos de la Vera, Collado de la Vera, Cuacos de Yuste, Garganta la Olla, Gargüera de la Vera, Guijo de Santa Bárbara, Jaraíz de la Vera, Jarandilla de la Vera, Losar de la Vera, Madrigal de la Vera, Pasarón de la Vera, Robledillo de la Vera, Talaveruela de la Vera, Tejeda de Tiétar, Torremenga de la Vera, Valverde de la Vera, Viandar de la Vera y Villanueva de la Vera.
