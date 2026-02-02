Suceso
Robo en Talayuela: entran en una ferretería y se llevan dinero y herramientas
La Guardia Civil investiga el suceso tras recibir el aviso de los dueños, sin detenciones por el momento
Cáceres
Una ferretería como escena del crimen. Un local de Talayuela ha sufrido un robo en la madrugada de este lunes, según confirma la Guardia Civil. Los hechos ocurrieron en torno a las 6.15, momento en el que se escucharon fuertes golpes en la puerta del negocio, lo cual alertó de la intrusión.
Los ladrones consiguieron entrar y se llevaron herramientas como taladros y dinero de la caja registradora. Los dueños avisaron rápidamente a las autoridades, que para las 6.30 ya estaban enterados.
Aún no hay detenidos, y el caso sigue en investigación. La propia Guardia Civil confirma que la cantidad de dinero sustraída no es alta, pero continúan investigando para dar con los usurpadores.
- Ceclavín se queda en shock ante la muerte de su vecino: un brasero de picón se maneja como causa
- Ingrid deja su peor huella en el norte de la provincia de Cáceres: siguen cinco carreteras cortadas, se decreta el Nivel Negro de circulación y el termómetro baja a -6 grados
- El temporal azota la provincia de Cáceres: un desbordamiento en la garganta de las Nogaledas afecta a una vivienda de Navaconcejo
- El restaurante del Museo Vostell de Malpartida de Cáceres denuncia el abandono del camino de acceso: 'Los clientes no pueden pasar
- El temporal desborda Cáceres: Arroyo de la Luz, Valdefuentes y Navalvillar de Ibor, entre los más afectados
- Muere una mujer de 44 años de Abertura, en Cáceres, arrastrada por la corriente en las playas de Punta Cana
- La borrasca Ingrid azota Cáceres: cerrada la carretera de Zarza la Mayor por inundación y la del puerto de Honduras por nieve
- Susi, el técnico de ambulancias fuera de servicio que ayudó en el trágico accidente del cruce de la carretera de Cedillo: 'Era mi obligación parar