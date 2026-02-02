Robo en Talayuela: entran en una ferretería y se llevan dinero y herramientas

Una ferretería como escena del crimen. Un local de Talayuela ha sufrido un robo en la madrugada de este lunes, según confirma la Guardia Civil. Los hechos ocurrieron en torno a las 6.15, momento en el que se escucharon fuertes golpes en la puerta del negocio, lo cual alertó de la intrusión.

Los ladrones consiguieron entrar y se llevaron herramientas como taladros y dinero de la caja registradora. Los dueños avisaron rápidamente a las autoridades, que para las 6.30 ya estaban enterados.

Aún no hay detenidos, y el caso sigue en investigación. La propia Guardia Civil confirma que la cantidad de dinero sustraída no es alta, pero continúan investigando para dar con los usurpadores.