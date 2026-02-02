Valencia de Alcántara acogerá el Concurso Internacional de Pinchos y Tapas Medievales en otoño

Solomillos de cerdo aderezado con salsa de champiñones, jamón, leche y vino dulce, sobre oblea de arroz, rematado con teja de queso y flores comestibles; tostas de chicharro ahumado y berenjena asada al sarmiento; o buñuelos de bacalao y castañas con puré de manzana. Son solo algunas de las recetas ganadoras en los últimos años del Concurso Internacional de Pinchos y Tapas Medievales, cuya 18 edición tendrá lugar en Valencia de Alcántara.

Fue en la reciente asamblea general de la Red de Ciudades y Villas Medievales celebrada en el marco de Fitur donde la localidad cacereña se postuló oficialmente como sede de esta próxima edición. La candidatura fue presentada por el alcalde del municipio, Alberto Piris, quien trasladó el interés por convertirse en sede del evento, una propuesta que fue recibida, primero con agradecimiento por el resto de socios de la Red Medieval, y posteriormente, con el respaldo unánime de todos los socios.

Valencia de Alcántara se adherió a la Red el año pasado, obteniendo hasta ahora una experiencia positiva, según comentó el alcalde del municipio, Alberto Piris. "Quiero agradecer a la Red, y a todas las personas que la componen, su trabajo y organización. Da gusto trabajar con ellos. Nuestra experiencia en la Asociación es corta, pero muy enriquecedora. Tuvimos la oportunidad de participar en el concurso celebrado en Almazán y nos encantó tanto la organización como el ambiente generado. Por eso nos hemos decidido a asumir la responsabilidad de la organización en 2026", señaló.

Alberto Piris, en la Asamblea de la Red Medieval en Fitur. / Red de Ciudades y Villas Medievales

Además, el regidor destacó la sólida trayectoria gastronómica del municipio, con iniciativas consolidadas como la Ruta de la Tapa Isabelina, cuyo establecimiento ganador es el que representa a Valencia de Alcántara en el concurso medieval internacional que organiza la Red.

"Llevamos muchos años apostando por la gastronomía como motor de atracción turística. Valencia de Alcántara es un escaparate de sabores con una fuerte influencia portuguesa, fruto de nuestra ubicación fronteriza. La gente viene a disfrutar de nuestra cocina y creemos que este concurso va a ser una gran oportunidad para mostrarla al conjunto de la Red Medieval".

Candidatura

Por su parte, el presidente de la Red Medieval y alcalde de Hondarribia, Igor Enparan Araneta, valoró muy positivamente la candidatura presentada, destacando “la implicación de Valencia de Alcántara desde su reciente adhesión”, así como “su dinamismo en proyectos culturales, turísticos y gastronómicos”.

Enparan subrayó la importancia de que municipios con una identidad histórica y una oferta consolidada se sumen activamente a iniciativas conjuntas que fortalecen la Red y amplían su proyección. “La asamblea general del año 2026 no ha podido ser más positiva, registrándose la adhesión del municipio riojano de Santo Domingo de la Calzada, y la candidatura, respaldada por la totalidad de los miembros de la Red, para acoger el concurso internacional de Valencia de Alcántara”, afirmó.

Desde que la localidad de poco más de 5.000 habitantes se adherió al grupo, también en el marco Fitur, su presencia en los eventos ha sido bastante activa. El municipio cuenta con un importante patrimonio histórico, un barrio gótico-judío recientemente integrado en la Red de Juderías de España y una intensa agenda cultural y deportiva vinculada a su identidad medieval.

Valencia de Alcántara. / Red de Ciudades y Villas Medievales

Piris también comentó las gestiones que se están realizando para una posible incorporación de una nueva localidad extremeña a la Asociación.

La Red Medieval, según afirma, valora de forma positiva este posible crecimiento, que permitiría reforzar la presencia de municipios históricos en el mapa de la red y ampliar los proyectos conjuntos en ámbitos como el turismo cultural, la gastronomía y las rutas patrimoniales.

Edición 2025

En la última edición, celebrada el 15 y 16 de noviembre en la localidad soriana de Almazán, el ganador fue el pincho 'Arima', de Estella-Lizarra. Su chef, el navarro Iban Garin, se llevó el título gracias a su creación formada por conejo a la brasa y confitado, duxelle de portobello y trufa, papada ibérica ahumada, pasta filo crujiente, chutney de higo negro y un cremoso de remolacha.

Por parte de la localidad cacereña, participó Trinidad Sánchez, cocinera del restaurante La Terraza, en la cercana Aceña de la Borrega. Fue con su tapa 'El secreto de la reina', una combinación de mousse de marisco, zamburiñas a la plancha y un aliño de ajo tostado.

Aunque no hay fecha confirmada, será en otoño cuando el certamen, que va a cumplir la mayoría de edad, desemboque en tierras extremeñas.

Red de Ciudades Medievales

La Red de Ciudades y Villas Medievales es una iniciativa turística pionera que integra a ocho municipios de España y Portugal con un importante patrimonio medieval como son Almazán (Soria), Estella–Lizarra (Navarra), Hondarribia (Gipuzkoa), Laguardia (Álava), Marvão (Portugal), Sigüenza (Guadalajara), Valencia de Alcántara y la recién incorporada Santo Domingo de la Calazada (La Rioja).

Localidades pertenecientes a la Red, en Fitur. / Red de Ciudades y Villas Medievales

Su objetivo es promocionar y difundir el rico legado histórico de estas ciudades y villas, donde su pasado medieval ha llegado hasta nuestros días, a través de su historia, su arquitectura, sus leyendas y su literatura. El exitoso Certamen Internacional de Pinchos y Tapas Medievales que se celebra anualmente con la participación de un representante de cada localidad y el proyecto de turismo deportivo Red-Corriendo el Medievo que une la experiencia histórica con el placer de hacer deporte son un ejemplo de las iniciativas turísticas de la Red de Ciudades y Villas Medievales. Pero hay mucho más, como el proyecto En Clave de RE-D, del que forman parte siete conciertos consolidados en las ciudades y villas medievales.