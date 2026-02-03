Reforma
El Ayuntamiento de Villar del Pedroso culmina la reforma integral de su edificio tras una inversión de más de 380.000 euros
La Diputación de Cáceres ha financiado la rehabilitación integral del Ayuntamiento de Villar del Pedroso, que incluye una nueva estructura de acero y hormigón y la mejora de la eficiencia energética del edificio
Este martes concluye la reforma del edificio del Ayuntamiento de Villar del Pedroso. Que inició con una pequeña intervención en 2017. Tras esta primera acción se evidenció la necesidad de realizar una reforma más profunda, debido principalmente a deficiencias en la estructura.
La obra se ha llevado a cabo a través de distintas fases. El edificio ha sido reconstruido por completo con una estructura mixta de acero y hormigón. Esta solución permite recuperar la imagen exterior original del inmueble que tuvo que ser demolido debido a su mal estado.
En la fachada del edificio se han incluido nuevos vierteaguas en las ventanas y aleros en la cornisa intermedia de ladrillo visto. Además, se han eliminado elementos discordantes, y reparado grietas utilizando materiales y tonalidades similares a los originales.
En cuanto a la climatización se ha renovado para conseguir mejor funcionamiento por zonas. Asimismo, se han modificado las carpinterías exteriores e interiores para lograr un mejor aislamiento térmico y acústico. Finalmente, se han cambiado y unificado las antiguas maderas en la parte externa e interna del edificio.
La reforma, con un coste de 356.507,43 euros, ha sido financiada por la Diputación de Cáceres. Además, se ha completado con una subvención nominativa para mobiliario y otra para el arreglo del reloj del campanario, con lo que finalmente se han invertido más de 380.000 euros.
Miguel Ángel Morales, presidente de la Diputación de Cáceres, y Luis Fernando García, Vicepresidente 3º, han visitado este martes Villar del Pedroso junto a su alcalde, Óscar Fernández, para conocer los resultados de los trabajos realizados.
"Desde hoy, Villar del Pedroso cuenta con esa casa de todos, con unas obras que harán que pueda seguir atendiendo bien a nuestros vecinos", ha declarado Fernández, quien ha agradecido a la Diputación Provincial su apoyo económico para el desarrollo de la obra.
Además, García ha explicado el porqué de las demoras en el proyecto. Los problemas de adjudicación de las obras, las subidas de precio de los materiales y el análisis profundo de la estructura del inmueble han sido algunos de los motivos que ha destacado.
Este edificio, en el pasado utilizado con diversas funciones, se centrará a partir de hoy en la atención municipal a la ciudadanía. En la parte de abajo se ubica la recepción y conserjería y los despachos de secretaría, administración y trabajo social con varios aseos. En la planta primera, a la que puede accederse por ascensor, se encuentra el despacho de alcaldía, Salón de Plenos y el archivo municipal.
- Ingrid deja su peor huella en el norte de la provincia de Cáceres: siguen cinco carreteras cortadas, se decreta el Nivel Negro de circulación y el termómetro baja a -6 grados
- El temporal azota la provincia de Cáceres: un desbordamiento en la garganta de las Nogaledas afecta a una vivienda de Navaconcejo
- El restaurante del Museo Vostell de Malpartida de Cáceres denuncia el abandono del camino de acceso: 'Los clientes no pueden pasar
- El temporal desborda Cáceres: Arroyo de la Luz, Valdefuentes y Navalvillar de Ibor, entre los más afectados
- Muere una mujer de 44 años de Abertura, en Cáceres, arrastrada por la corriente en las playas de Punta Cana
- La borrasca Ingrid azota Cáceres: cerrada la carretera de Zarza la Mayor por inundación y la del puerto de Honduras por nieve
- Susi, el técnico de ambulancias fuera de servicio que ayudó en el trágico accidente del cruce de la carretera de Cedillo: 'Era mi obligación parar
- La nieve cortocircuita seis carreteras de Cáceres: el temporal azota al norte