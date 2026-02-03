El Ayuntamiento de Villar del Pedroso culmina la reforma integral de su edificio tras una inversión de más de 380.000 euros

Este martes concluye la reforma del edificio del Ayuntamiento de Villar del Pedroso. Que inició con una pequeña intervención en 2017. Tras esta primera acción se evidenció la necesidad de realizar una reforma más profunda, debido principalmente a deficiencias en la estructura.

La obra se ha llevado a cabo a través de distintas fases. El edificio ha sido reconstruido por completo con una estructura mixta de acero y hormigón. Esta solución permite recuperar la imagen exterior original del inmueble que tuvo que ser demolido debido a su mal estado.

En la fachada del edificio se han incluido nuevos vierteaguas en las ventanas y aleros en la cornisa intermedia de ladrillo visto. Además, se han eliminado elementos discordantes, y reparado grietas utilizando materiales y tonalidades similares a los originales.

En cuanto a la climatización se ha renovado para conseguir mejor funcionamiento por zonas. Asimismo, se han modificado las carpinterías exteriores e interiores para lograr un mejor aislamiento térmico y acústico. Finalmente, se han cambiado y unificado las antiguas maderas en la parte externa e interna del edificio.

La reforma, con un coste de 356.507,43 euros, ha sido financiada por la Diputación de Cáceres. Además, se ha completado con una subvención nominativa para mobiliario y otra para el arreglo del reloj del campanario, con lo que finalmente se han invertido más de 380.000 euros.

Miguel Ángel Morales, presidente de la Diputación de Cáceres, y Luis Fernando García, Vicepresidente 3º, han visitado este martes Villar del Pedroso junto a su alcalde, Óscar Fernández, para conocer los resultados de los trabajos realizados.

"Desde hoy, Villar del Pedroso cuenta con esa casa de todos, con unas obras que harán que pueda seguir atendiendo bien a nuestros vecinos", ha declarado Fernández, quien ha agradecido a la Diputación Provincial su apoyo económico para el desarrollo de la obra.

Además, García ha explicado el porqué de las demoras en el proyecto. Los problemas de adjudicación de las obras, las subidas de precio de los materiales y el análisis profundo de la estructura del inmueble han sido algunos de los motivos que ha destacado.

Este edificio, en el pasado utilizado con diversas funciones, se centrará a partir de hoy en la atención municipal a la ciudadanía. En la parte de abajo se ubica la recepción y conserjería y los despachos de secretaría, administración y trabajo social con varios aseos. En la planta primera, a la que puede accederse por ascensor, se encuentra el despacho de alcaldía, Salón de Plenos y el archivo municipal.