Cáceres llevará sus productos gastronómicos de calidad al Salón H&T de Málaga para impulsar el sector

La provincia de Cáceres estará presente en la 28ª edición de H&T, Salón de Innovación en Hostelería 2026 en el FYCMA de Málaga. Se trata de una de las citas de referencia de turismo gastronómico. Este año, la Diputación de Cáceres participará con la promoción de las 14 denominaciones de origen (DOP) e indicaciones geográficas protegidas (IGP) de la provincia.

El evento se realizará entre los días 2 al 4 de febrero, donde en el stand de Diputación se llevarán a cabo presentaciones y degustaciones de diferentes productos. El programa establecido para las actividades ha sido propuesto por la Asociación de Consejos Reguladores de Extremadura (Acrex).

La agenda de cada día comenzará con la degustación de Jamón Dehesa de Extremadura y Vino Ribera del Guadiana, seguido de catas maridaje de Quesos DOP y Vino DOP y tendrá su momento culmen con la creación en vivo de tapas variadas.

La jornada inicial del lunes ha arrancado con las elaboraciones de José Manuel Galán y Víctor Encinal, del restaurante Pan de Huerta en Cáceres. Ellos han deleitado a los asistentes con bocados innovadores a base de productos de denominación. Elaboraciones como el niguiri de picaña de IGP Vaca de Extremadura con mayo de DOP Pimentón de La Vera y el royal de IGP Cordero de Extremadura con salsa de frite y nube de DOP Queso de Acehúche han sido las protagonistas de la cata.

La cocina en vivo del martes y miércoles estará a cargo del chef Javier Martín y de Rubén Hornero y Alba Núñez del restaurante Abadía de Yuste, respectivamente.

Paralelamente a esta actividad, la provincia de Cáceres tendrá una presencia especial en esta edición del Salón H&T Málaga. Toño Pérez, chef con tres Estrellas Michelin y propietario del restaurante Atrio, intervendrá en la clausura del VI Foro Nacional de Hostelería. En concreto, el restaurador ofrecerá una conferencia magistral titulada ‘Cambiando el mundo desde la gastronomía’ el martes 3 de febrero en el Main Stage.

Esta iniciativa de la Diputación de Cáceres se enmarca en la lucha contra el reto demográfico. Impulsar la proyección de los productos gastronómicos de calidad de la provincia y generar nuevas oportunidades de colaboración con otros profesionales del sector son las soluciones que propone con esta actividad.