Fernando el Católico murió en Madrigalejo: el final de un rey clave para España

Madrigalejo, municipio gobernado por el popular Sergio Rey, ha vuelto a situarse en el foco histórico al recordar el fallecimiento de Fernando el Católico, un episodio clave que ha tenido profundas consecuencias políticas y que ha vinculado para siempre el nombre del rey con esta localidad de la comarca de las Vegas Altas del Guadiana.

Fernando II de Aragón murió en Madrigalejo el 23 de enero de 1516, en un contexto de enorme tensión política y sucesoria. El monarca se encontraba en la localidad tras haber iniciado un viaje hacia Sevilla, cuando su estado de salud empeoró de forma irreversible. Su fallecimiento puso fin a una etapa decisiva en la configuración de la Monarquía Hispánica.

En los años previos a su muerte, Fernando el Católico gobernó en solitario tras el fallecimiento de Isabel I de Castilla en 1504. El rey intentó asegurar la continuidad dinástica después de la muerte de su hijo Juan y de su hija Isabel, y ante la incapacidad de Juana I para ejercer el poder. Su segundo matrimonio con Germana de Foix buscó precisamente garantizar un heredero para la Corona de Aragón, un hecho que generó tensiones políticas y rumores en la corte.

La muerte de Fernando el Católico tuvo un impacto decisivo en la política peninsular. Con su fallecimiento, Carlos I fue proclamado rey de Castilla y Aragón, lo que supuso la unión definitiva de ambos reinos bajo una sola Corona. Este hecho abrió el camino al futuro Imperio español, aunque también provocó resistencias internas y conflictos como las Comunidades de Castilla.

El testamento del monarca resultó clave en este proceso, al establecer con claridad la sucesión y garantizar la continuidad del proyecto político iniciado junto a Isabel la Católica.

Las causas de la muerte y las teorías

Tradicionalmente, se ha atribuido la muerte del rey al consumo de afrodisíacos elaborados con cantárida, una sustancia tóxica que, según las crónicas, habría deteriorado gravemente su salud. No obstante, existen otras teorías que apuntan a un progresivo desgaste físico, infecciones urinarias o complicaciones propias de la edad, sin que exista un consenso definitivo entre los historiadores.

Hoy en día, Madrigalejo conmemora siempre el aniversario de la muerte de Fernando el Católico con actos culturales, recreaciones históricas, conferencias y visitas guiadas a la Casa de Santa María, lugar donde falleció el monarca y que se ha conservado como espacio histórico visitable.

Además de Fernando el Católico, Madrigalejo ha estado relacionado con personajes de la nobleza y de la administración real que han acompañado al monarca en sus últimos días, así como con cronistas y miembros de la corte que han dejado testimonio escrito del suceso, convirtiendo al municipio en un enclave relevante del final de la Edad Media española.

Desde la muerte del rey hasta la actualidad, Madrigalejo ha ido construyendo una identidad turística vinculada a este acontecimiento. El turismo histórico ha crecido de forma progresiva, con visitantes interesados en el final de los Reyes Católicos y en el origen de la España moderna. Este legado se ha convertido en uno de los principales atractivos culturales del municipio, junto a su patrimonio arquitectónico y su entorno natural.

Cinco siglos después, Madrigalejo sigue reivindicando su papel en uno de los momentos más decisivos de la historia de España, cuando la muerte de un rey ha marcado el inicio de una nueva era política.