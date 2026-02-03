¿Habrá encierros en Trujillo? La respuesta no llegará hasta la próxima semana

La organización de los tradicionales festejos taurinos del Carnaval de Trujillo continúa a día de hoy envuelta en la incertidumbre. El Ayuntamiento sacó hace unos días a licitación la ejecución de los eventos, pero todavía se desconoce si se ha presentado alguna empresa o colectivo, y si finalmente será la asociación que los ha gestionado en los últimos años la encargada de asumirlos de nuevo.

El procedimiento administrativo marca que hasta el próximo día 5 no se abrirán los sobres con las posibles ofertas y que no será hasta el día 6 cuando se confirme la adjudicación provisional, a lo que habría que sumar un plazo adicional de tres días por si se producen recursos. Un calendario que, según fuentes cercanas a la organización habitual, deja prácticamente sin margen la preparación de unas actividades que requieren meses de trabajo previo.

“En las fechas que estamos ni puedes anunciar carteles, ni sacar nada publicidad, ni hacer promoción en redes sociales, porque no es nuestro todavía. No sabemos si nos la quedamos o no; se puede presentar cualquiera”, explican fuentes del colectivo, que reconocen que a estas alturas “es imposible hacerlo bien”.

La primera capea del Carnaval estaría prevista para el viernes 13 de febrero, apenas una semana después de conocerse, en el mejor de los casos, quién gestionará los festejos. “¿Cómo haces los carteles, las entradas o los bonos con tres días de margen? Este año, por supuesto, no habría bonos”, lamentan.

Desde la organización comparan la situación con la de otras localidades taurinas como Ciudad Rodrigo, donde los encierros de fechas similares “llevan anunciándose desde noviembre”. “Hay capeas programadas para abril, mayo y junio, y aquí estamos a seis días sin poder decir nada”, critican.

Aunque el colectivo no descarta asumir finalmente la gestión si resulta adjudicatario, advierte de que se verían obligados a “hacer un apaño como sea”, algo que, a su juicio, no es la forma adecuada de trabajar en un evento que congrega a miles de personas y que forma parte de la identidad festiva de la ciudad.

De momento, Trujillo sigue sin saber si habrá o no encierros taurinos en su Carnaval, una incógnita que mantiene en vilo tanto a aficionados como al sector hostelero y turístico, pendiente de una decisión que llegará con el tiempo prácticamente agotado.