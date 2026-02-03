Borrasca 'Kristin'
Más de 40 árboles caídos y daños en edificios tras el paso de la borrasca 'Kristin': Malpartida de Cáceres solicita la declaración de zona catastrófica
Los vecinos que hayan sufrido desperfectos, y no dispongan de cobertura por parte de sus seguros, podrían acceder a fondos para reparar los daños
Malpartida de Cáceres fue uno de los municipios de la provincia especialmente afectados por el paso de la borrasca Kristin, que azotó la semana pasada la región. El pabellón multiusos Toni Pedrera, la ciudad deportiva Emiliano Pedrazo, el parque municipal Tierno Galván, la piscina municipal, la nave municipal de la Plaza de Aizenay, el antiguo colegio Los Arcos, la Casa Municipal de Cultura y el cementerio fueron las zonas en que se registraron los daños más significativos en la localidad.
A estas problemáticas se suman otras incidencias como la caída de puntos de información y de señal, contenedores, farolas, mobiliario urbano, atracciones infantiles, daños en carreteras y caminos municipales. Además, el temporal también provocó la caída de más de 40 árboles y la caída de nidos de cigüeña en la iglesia parroquial.
Hoy solicitan al Gobierno la declaración de 'zona catastrófica'. En caso de aceptarse la petición, el municipio podría acceder a fondos para reparar las numerosas infraestructuras afectadas, tanto municipales como viviendas particulares.
Aquellos vecinos que hayan sufrido desperfectos, y no dispongan de cobertura por parte de sus seguros para solventarlos, deberán acudir al ayuntamiento para obtener toda la información necesaria. Se ha abierto un plazo desde este martes, 3 de febrero, hasta el día 10 de febrero, para presentar las solicitudes. Será necesario aportar presupuestos, fotografías y todo aquel material que contribuya a la valoración de los daños.
