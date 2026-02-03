Montehermoso desafía al mal tiempo y celebra Los Negritos de San Blas, su día grande

Montehermoso desafía a la lluvia y consigue celebrar su día grande, el que homenajea a San Blas: el día de Los Negritos. La localidad cacereña pudo disfrutar un año más de una de las tradiciones más carismáticas de la región.

Montehermoso lleva ya varios días de celebración, con pasacalles, conciertos y degustaciones. Es este 3 de febrero cuando Los Negritos llenan de danzas folclóricas las calles del municipio. A las 11.30, salieron de la casa del Mayordomo, como dicta la tradición, y después de la Misa Mayor en la ermita de San Bartolomé y San Blas, a las 13.30 tuvo lugar la exhibición de Danzas Populares, ataviados con sus trajes tradicionales y con la cara pintada de negro.

Le acompañaron las floreadas, una interpretación musical que define lo que es Montehermoso durante estos días.

Predicción de lluvia

Hubo que estar pendiente del cielo, pues para la jornada se predijeron lluvias y un clima bastante adverso, pero hubo suerte y no hubo problemas. Sí se notó el tiempo en la afluencia de público, siendo este año menor de lo que suele ser normalmente.

Quienes sí acudieron a la cita han podido disfrutar de las 18 danzas que interpreta la agrupación, una de las más reconocidas del folclore extremeño. La celebración continuó a las 15.00 horas, con una comida popular con la elaboración de una paella en directo, en la plaza de la Constitución. Para finalizar con la programación, a las 17.00 horas, concierto de Una Banda de Locos en la carpa municipal.

Ocho negritos salen a las calles del municipio para dar continuidad a una tradición "milenaria", tan antigua que apenas se conocen sus orígenes. El arraigo, la identidad colectiva o la transmisión generacional fueron claves para que en 2006 la festividad obtuviera el título de Fiesta de Interés Regional, un reconocimiento que la consolida como una de las celebraciones más singulares y queridas de Extremadura.

Uno de estos negritos es Millán Garrido, actual tamborilero. En el momento de la presentación, en el palacio de la Diputación de Cáceres, explicó que, con el traje tradicional y la cara tiznada, que "un negrito tiene que vivirlo, y si no lo vives, no eres negrito. O sea, que cualquiera no puede ser negrito".

Actualmente no hay vacantes y, según parece, "el futuro está asegurado". Dos jóvenes ya se están formando para, en un futuro, entrar, tomar el relevo, y seguir con el centenario rito.