Así es El Palancar: la historia del convento más diminuto del mundo, fundado por San Pedro de Alcántara, que se encuentra en Cáceres

Entre las suaves ondulaciones de la sierra de Cañaveral y las fértiles vegas del Jerte y del Alagón, oculto entre encinas, senderos y silencio, se alza uno de los lugares más singulares del patrimonio religioso español: el convento de la Purísima Concepción de El Palancar. Conocido popularmente por los habitantes de la zona como 'el conventino' o 'el conventico', este diminuto cenobio presume de ser el convento más pequeño del mundo. Apenas 72 metros cuadrados bastaron para que San Pedro de Alcántara levantara, en el siglo XVI, uno de los símbolos más extremos y coherentes de la espiritualidad austera franciscana.

Situado a unos dos kilómetros monte arriba de la localidad cacereña de Pedroso de Acim, a caballo entre las ciudades de Cáceres y Plasencia, El Palancar no es solo un edificio: es una declaración de principios hecha piedra, madera y silencio. Para llegar hasta él basta tomar la N-630 en el tramo entre Plasencia y Cáceres y desviarse, entre Grimaldo y Cañaveral, por la EX-371. El acceso está perfectamente señalizado, aunque nada prepara al visitante para lo que encontrará tras cruzar su sobria portada exterior.

El origen de una miniatura espiritual

La historia de El Palancar comienza en 1554, cuando Pedro de Alcántara llega a este paraje solitario buscando retiro y oración. Tres años más tarde, el 22 de mayo de 1557, el noble Rodrigo de Chaves y su esposa Francisca, amigos y discípulos del santo, le donan una propiedad situada en la dehesa conocida como 'el Berrocal a la Fuente del Palancar'. El gesto era un agradecimiento por los consejos espirituales recibidos. En la finca existía una modesta casa que serviría de germen para la fundación.

San Pedro de Alcántara se trasladó allí acompañado por Fray Miguel de la Cadena. Aquella primera construcción contaba con apenas dos pequeñas celdas con camas de madera para los frailes. Sin embargo, la celda del propio Pedro era tan angosta que debía entrar de costado y agachado. Medía poco más de cuatro pies y medio de largo, lo que hacía imposible dormir tumbado. Según testimonios de la época, el santo dormía sentado, apoyando la cabeza en un madero incrustado en la pared.

La capilla, diminuta y casi desnuda, apenas daba cobijo al sacerdote y al acólito. Todo el conjunto, con muros incluidos, no superaba los 32 pies de largo por 28 de ancho. Dentro de ese espacio mínimo se concentraba una iglesia, una capilla separada por una sencilla reja, y las dependencias básicas para la vida religiosa. Un buen ejemplo de que el tamaño no importa.

San Pedro de Alcántara: el gigante de la austeridad

Resulta paradójico que quien concibiera este espacio mínimo fuera un hombre de gran estatura, cercano al metro noventa. Una altura que, si en nuestros días sigue siendo algo llamativo, imaginen en el siglo XVI.

Nacido en Alcántara en 1499 y fallecido en Arenas de San Pedro (Ávila) en 1562, Pedro de Alcántara estudió en la Universidad de Salamanca antes de tomar los hábitos de San Francisco de Asís. Según se habla de él, fue un hombre campechano, cercano, con gran don de gentes y una capacidad extraordinaria para la predicación. Quienes lo conocieron lo recuerdan como alguien querido y respetado.

A la izquierda, la celda de San Pedro de Alcántara; a la derecha, el claustro del convento más pequeño del mundo. / El Periódico

Pero si algo definió su vida fue la austeridad radical. Defensor de la pobreza, el ayuno y la penitencia, peregrinó descalzo hasta Roma y apenas dormía una hora y media al día durante décadas. El conde de Torrejón, Francisco de Carvajal, amigo y benefactor del santo, dejó constancia de que cuando Pedro se hospedaba en su casa jamás utilizaba la cama.

Santa Teresa de Jesús, profundamente impresionada por El Palancar, dejó escrito que “lo que dormía era sentado y la cabeza arrimada a un maderillo que tenía hincado en la pared. Echado, aunque quisiera, no podía, porque su celda, como se sabe, no era más larga de cuatro pies y medio”.

Para San Pedro, la pobreza no era castigo, sino camino hacia una espiritualidad pura, despojada de distracciones y lujos. Su ideal quedaba resumido en una frase que guiaba la construcción del convento: que en él resplandecieran “toda pobreza, aspereza y vileza”, y que la casa fuera “tosca y la madera no labrada a cepillo”.

Un convento completo… en miniatura

A pesar de su tamaño, El Palancar contaba con todas las estancias propias de un convento: claustro, celdas, refectorio, cocina y dependencias auxiliares. Todo, eso sí, reducido a la mínima expresión. El refectorio obligaba a los frailes a comer de rodillas, colocando las escudillas sobre asientos de piedra. El ayuno era diario, y solo en festividades muy señaladas se permitía alguna excepción.

El claustro original, modestísimo, estaba construido con piedra, maderas y ramas, mientras que la cocina respondía al modelo tradicional extremeño, con los enseres justos y necesarios. Las celdas eran simples espacios con maderas a modo de camas, coherentes con el espíritu de renuncia que impregnaba todo el recinto.

Utensilios utilizados por los frailes del convento. / Diputación de Cáceres

El cronista Juan de Santa María describió el lugar con mezcla de asombro y admiración, destacando lo reducido de su planta y lo inhóspito del entorno: un “desierto bien áspero” en plena sierra, apartado del pequeño lugarejo de Pedroso.

Reformas sin traicionar el espíritu

Con el paso de los siglos, El Palancar fue ampliado con gran cuidado para no traicionar su esencia. A partir de 1702 se construyó una sobria iglesia barroca y posteriormente un nuevo claustro. La portada exterior, más monumental, puede engañar al visitante, pues sobredimensiona lo que en realidad encontrará al cruzar los muros.

La iglesia, el claustro y la hospedería añadidos en el siglo XVIII mantienen una línea de sencillez y sobriedad. Las bóvedas, aunque magníficas, rehúyen la ostentación. El claustro actual es mínimo, con columnas de madera y un patio de luz que refuerza la sensación de recogimiento. La capilla conserva mosaicos y una talla de San Pedro de Alcántara, réplica de la que se encuentra en la cacereña plaza de Santa María, acorde con la decoración austera del conjunto.

El patio exterior, el pequeño huerto y el jardín respetan escrupulosamente la escala del convento. Una cruz junto a un pozo recuerda uno de los lugares favoritos del santo, donde se dice que oraba cerca de una higuera.

Un lugar vivo, no un museo

Hoy, El Palancar sigue habitado por cuatro hermanos de la Orden Franciscana (frailes, no monjes) que se encargan de las visitas guiadas. Son ellos quienes narran al visitante las anécdotas del fundador y la historia del edificio, dotando al recorrido de una cercanía y autenticidad difíciles de encontrar.

Convertido en lugar de peregrinación, meditación y retiro espiritual, El Palancar atrae tanto a creyentes como a viajeros interesados en la historia, la arquitectura o el simple deseo de detenerse y respirar. El entorno natural, la madera desnuda, la piedra sin adornos y el peso de la historia hacen que nadie quede indiferente tras la visita.

Un fraile, en el convento de El Palancar. / Turismo Extremadura

El convento original de El Palancar, con su diminuto claustro, su capilla mínima y sus celdas casi imposibles, es una lección de coherencia vital. Irónicamente, en una época en la que el rey Felipe II proyectaba El Escorial, el monasterio más grande de la cristiandad, San Pedro de Alcántara levantaba el que probablemente sea su exacto contrapunto: el más pequeño, el más humilde y el más radical.

Más que un récord arquitectónico, El Palancar es un símbolo. Un recordatorio de que, en ocasiones, menos es infinitamente más. Aquí, entre monte y valle, la austeridad se convierte en belleza y el silencio en una forma de palabra. Un lugar para descansar los sentidos… y ventilar el alma.