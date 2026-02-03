El Puerto de Tornavacas se mantiene abierto pese a la nieve en el norte extremeño

El Puerto de Tornavacas, en el límite provincial entre Cáceres y Ávila, ha permanecido abierto al tráfico durante la tarde de este martes 3 de febrero, a pesar del nuevo episodio de nieve asociado a las borrascas que están azotando a Extremadura y a buena parte de España. Según la información disponible, no se ha registrado acumulación de nieve en la calzada, que se ha mantenido en condiciones adecuadas para la circulación.

La nieve ha comenzado a aparecer a partir de los 1.100 metros de altitud, dibujando un paisaje plenamente invernal en las cotas más altas del Valle del Jerte. Durante toda la jornada, las máquinas quitanieves han estado trabajando de forma preventiva para garantizar la seguridad de los conductores y evitar problemas en uno de los pasos naturales más transitados entre Extremadura y Castilla y León.

Nieve en Tornavacas y Piornal

Las precipitaciones en forma de nieve también han regresado durante la pasada noche a Tornavacas y Piornal, dos de las localidades más expuestas a estos episodios por su altitud. En Tornavacas, pueblo situado a las puertas del puerto y conocido por su papel histórico como entrada natural al valle, la nieve ha dejado una estampa habitual del invierno, aunque sin causar incidencias destacables en el casco urbano.

El municipio, que vive en gran medida del turismo rural y de naturaleza, suele convivir con normalidad con estos episodios, que refuerzan su atractivo paisajístico durante los meses fríos y anticipan la importancia del control del tráfico en el puerto en jornadas adversas.

Este nuevo episodio se enmarca en una sucesión de borrascas atlánticas que están dejando lluvias, viento y nieve en amplias zonas del país. En Extremadura, los efectos se han dejado sentir con especial intensidad en las comarcas del norte, donde las precipitaciones y el descenso de temperaturas han sido más acusados.

Las autoridades recomiendan extremar la precaución en los desplazamientos, especialmente en puertos de montaña como el de Tornavacas, donde la situación puede cambiar con rapidez si descienden las temperaturas o aumentan las precipitaciones. Por el momento, el paso ha continuado operativo, con vigilancia constante para garantizar la seguridad vial.