Denuncia educativa
El Ayuntamiento de Montánchez niega dejadez ante los desperfectos del CRA y explica las labores de mantenimiento
El Ayuntamiento de Montánchez atribuye los daños en el CRA a las fuertes lluvias, que han superado los registros anuales, y niega que exista falta de mantenimiento en el centro
El pasado jueves, desde el Colegio Rural Agrupado (CRA) Orden de Santiago de Montánchez, en la provincia de Cáceres, denunciaban la inactividad de las administraciones públicas ante los desperfectos del centro. Las goteras y el mal estado de los techos, con huecos y humedades eran las principales problemáticas señaladas.
Ahora el ayuntamiento de la localidad se pronuncia ante estas quejas. Comentan que se trata de un problema puntual provocado por las crecientes lluvias de los días pasados. "El pueblo ha registrado 400 litros en los últimos días cuando eso es lo que suele contabilizar en un año", explicaba Joaquín Planas, alcalde de Montánchez.
Puntualiza además que no se trata de una cuestión de dejadez, ya que el consistorio realiza labores de mantenimiento desde hace muchos años. Sin embargo, destaca que muchos de los desperfectos no fueron mencionados en los últimos informes de mantenimiento enviados por parte del centro.
Ante la queja por la ausencia de conserje, explica que se trata de una baja que están buscando cubrir a la mayor brevedad posible.
Finalmente, Planas confirma que el equipo de gobierno ya está desarrollando labores para solventar estas problemáticas y que seguirán a disposición de los vecinos de la localidad ante cualquier ayuda que necesiten.
