Diego merino, presidente de la cofradía de San Blas de Garrovillas de Alconétar: "Invertir en las tradiciones no es gastar en fiesta, es custodiar el alma de nuestro pueblo"

Ya se acerca la anual celebración de San Blas en Garrovillas de Alconétar. El municipio, situado en la provincia de Cáceres, recibirá esta tradición los próximos 6 y 7 de febrero.

Desde el pasado miércoles 28 de enero hasta el jueves 5 de febrero se han realizado diversas novelas diarias en honor a San Blas en la iglesia de Santa María de la Consolación, pero la festividad comenzará el viernes a las cuatro de la tarde. Lo hará con una concentración de mantones, serranos y serranas. Ataviados con los trajes regionales, los vecinos del pueblo realizarán el paseo de Las Candelas, acompañados por una charanga. La caminata se realizará desde la plaza de Colón hasta la entrada principal del pueblo. La celebración continuará con un acto organizado por el centro extremeño de Reus en el corral de comedias a las 18:30 horas. Tras el traslado del santo a la iglesia de San Pedro y la tradicional minaría en la plaza de la Constitución, el evento finalizará en torno a las 21:00 horas con un baile amenizado por el dúo Alas en el bar-cafetería 'Al sur'.

El sábado el municipio celebra su día grande que comienza con la diana floreada a las siete de la mañana. A las 11:45 horas la actual mayordoma entregará el bastón de mando a su sucesora en la iglesia de San Pedro. Tras la habitual misa y la bendición de los cordones, a las 12:30 horas dará comienzo la procesión por las calles del pueblo.

Para la tarde se han organizado diversas actividades entre las que destacan la tradicional suelta de la vaca romera y el paseo de serranos y serranas a las 16:30 horas. Este es uno de los elementos más vistosos de la fiesta.

Aunque habitualmente son las mujeres y los niños quienes frecuentan este paseo "cada vez más hombres se animan a participar", según comenta Eva García, actual mayordoma de la fiesta. Además, en torno a las 18:30 horas se celebrará el tradicional festival de folklore con la actuación del grupo local 'El Escaramujo'.

La lucha por la identidad del pueblo

La festividad de San Blas es uno de los ejes centrales de la tradición de Garrovillas. Esta fiesta, que cada año congrega a más de 1.200 participantes es un "gran legado de los antepasados de sus vecinos". Así lo expresaba Elisabeth Martín, alcaldesa del pueblo, quien explicaba además que esta es una tradición que "todos los garrovillanos y garrovillanas han sabido transmitir entre generaciones".

La lucha por mantener viva esta ancestral celebración se remonta a 1592, cuando se fundó la cofradía de San Blas. Su actual presidente, Diego merino, considera que la lucha por mantener viva esta tradición es "una forma de custodiar el alma del pueblo". Destaca además que ver pasear cada año a multitud de vecinos vistiendo el traje de serrano "no es un espectáculo turístico, sino una prueba de resistencia".

En la presentación de la fiesta también ha estado presente María Toscano Martín, Diputada delegada del Organismo Autónomo de Recaudación y Gestión Tributaria. Ella ha expresado el compromiso de la institución en impulsar estas celebraciones, ya que en sus propias palabras "un pueblo se reconoce y distingue por sus tradiciones". Estas fiestas son un elemento de cohesión social en las localidades, a la vez que refuerzan el sentido de pertenencia de los vecinos de estos municipios. “Cuidar las tradiciones es cuidar nuestra identidad cultural, porque nos recuerda de dónde venimos y nos ayudan a construir el futuro sin perder lo que nos hace únicos”, ha concluido la diputada.