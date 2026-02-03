Ven a este pueblo de Cáceres que convierte su gastronomía en un reclamo turístico

Valencia de Alcántara ha consolidado su Concurso Internacional de Pinchos y Tapas Medievales como uno de los principales motores de atracción turística del municipio. La iniciativa, ligada al conjunto histórico y a su pertenencia a la Red de Ciudades Medievales, ha permitido unir patrimonio, gastronomía y actividad económica en un mismo evento, con una repercusión que ha ido más allá del propio fin de semana del certamen.

La gastronomía ha actuado como elemento tractor del turismo, atrayendo a visitantes que no solo han acudido para degustar las propuestas culinarias, sino también para conocer el barrio gótico, el castillo-fortaleza y el entorno natural de la raya. Desde la organización han señalado que el concurso ha contribuido a ampliar la estancia media de los visitantes y a dinamizar la ocupación hostelera y comercial.

La vinculación cultural y gastronómica del certamen ha tenido un impacto directo en la comunidad local. Los establecimientos participantes han trabajado recetas inspiradas en la cocina medieval, reinterpretadas con técnicas actuales, lo que ha favorecido la recuperación de productos tradicionales y ha reforzado el sentimiento de identidad. Además, la implicación de bares, restaurantes y asociaciones ha convertido el concurso en un proyecto colectivo, asumido como una seña de identidad del municipio.

El jurado ha valorado las tapas presentadas atendiendo a criterios como la originalidad, la adecuación a la temática medieval, el uso de productos de proximidad, la presentación y el equilibrio de sabores. Estos aspectos han buscado premiar no solo la creatividad, sino también el respeto a la tradición culinaria y al contexto histórico del evento.

Cocina de frontera

Entre los ingredientes más representativos de la cocina de Valencia de Alcántara han destacado las carnes de caza, el cerdo ibérico, los quesos de la zona, la miel, las hierbas aromáticas y el aceite de oliva. Estos productos han servido de base para elaboraciones que han combinado sabores contundentes con guiños a la cocina histórica, reforzando la imagen de una gastronomía ligada al territorio.

En paralelo, la Red de Ciudades Medievales ha impulsado la promoción cruzada de este tipo de eventos en otras localidades, a través de campañas conjuntas, presencia en ferias turísticas y difusión en canales digitales. Esta estrategia ha permitido situar el concurso dentro de un calendario común de actividades culturales y gastronómicas.

Para atraer a un mayor número de visitantes, el Ayuntamiento y los organizadores han puesto en marcha iniciativas como rutas teatralizadas, ambientación medieval de las calles, actividades familiares y acciones de promoción turística coordinadas. Estas propuestas han buscado ofrecer una experiencia completa, en la que la gastronomía ha funcionado como hilo conductor de la visita.

El Concurso Internacional de Pinchos y Tapas Medievales se ha reafirmado así como una herramienta eficaz para proyectar la imagen de Valencia de Alcántara, combinando historia, cocina y turismo en una fórmula que ha demostrado su capacidad para generar actividad económica y reforzar la identidad cultural del municipio.