Dos alianzas estratégicas marcan el pleno de hoy en Trujillo: Camino Mozárabe y la Red de Pueblos de Película
El Consistorio somete a votación dos acuerdos con los que pretende fortalecer la imagen exterior de Trujillo
El Ayuntamiento de Trujillo celebrará esta tarde a las 17:00 horas, un nuevo pleno ordinario en el que se abordarán varios asuntos de interés para el futuro de la ciudad, especialmente en materia de turismo y promoción cultural.
Uno de los puntos más destacados será la propuesta para que Trujillo se adhiera a la Asociación Amigos del Camino Mozárabe por Trujillo, un paso con el que el municipio busca reforzar su papel dentro de esta histórica ruta y atraer a más peregrinos y visitantes.
También se debatirá la incorporación de la localidad a la Red de Pueblos de Película, una iniciativa que pretende impulsar el turismo audiovisual y poner en valor a las ciudades que, como Trujillo, cuentan con un importante patrimonio y han sido escenario de rodajes cinematográficos.
Además, el pleno tratará la actualización del inventario municipal de bienes, un trámite administrativo habitual para mantener al día el registro de propiedades del Ayuntamiento. La sesión se completará con el turno de mociones y el apartado de ruegos y preguntas, donde los grupos políticos podrán plantear sus propuestas y demandas.
- Ingrid deja su peor huella en el norte de la provincia de Cáceres: siguen cinco carreteras cortadas, se decreta el Nivel Negro de circulación y el termómetro baja a -6 grados
- El temporal azota la provincia de Cáceres: un desbordamiento en la garganta de las Nogaledas afecta a una vivienda de Navaconcejo
- El restaurante del Museo Vostell de Malpartida de Cáceres denuncia el abandono del camino de acceso: 'Los clientes no pueden pasar
- El temporal desborda Cáceres: Arroyo de la Luz, Valdefuentes y Navalvillar de Ibor, entre los más afectados
- Muere una mujer de 44 años de Abertura, en Cáceres, arrastrada por la corriente en las playas de Punta Cana
- La borrasca Ingrid azota Cáceres: cerrada la carretera de Zarza la Mayor por inundación y la del puerto de Honduras por nieve
- Susi, el técnico de ambulancias fuera de servicio que ayudó en el trágico accidente del cruce de la carretera de Cedillo: 'Era mi obligación parar
- La nieve cortocircuita seis carreteras de Cáceres: el temporal azota al norte