Dos alianzas estratégicas marcan el pleno de hoy en Trujillo: Camino Mozárabe y la Red de Pueblos de Película

El Ayuntamiento de Trujillo celebrará esta tarde a las 17:00 horas, un nuevo pleno ordinario en el que se abordarán varios asuntos de interés para el futuro de la ciudad, especialmente en materia de turismo y promoción cultural.

Uno de los puntos más destacados será la propuesta para que Trujillo se adhiera a la Asociación Amigos del Camino Mozárabe por Trujillo, un paso con el que el municipio busca reforzar su papel dentro de esta histórica ruta y atraer a más peregrinos y visitantes.

Una imagen de la Asociación Camino Mozárabe por Trujillo / CEDIDA

También se debatirá la incorporación de la localidad a la Red de Pueblos de Película, una iniciativa que pretende impulsar el turismo audiovisual y poner en valor a las ciudades que, como Trujillo, cuentan con un importante patrimonio y han sido escenario de rodajes cinematográficos.

Noticias relacionadas

Además, el pleno tratará la actualización del inventario municipal de bienes, un trámite administrativo habitual para mantener al día el registro de propiedades del Ayuntamiento. La sesión se completará con el turno de mociones y el apartado de ruegos y preguntas, donde los grupos políticos podrán plantear sus propuestas y demandas.