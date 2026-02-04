Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Violencia filio-parentalJoven muerto en La MadrilaCalle HermandadSíguenos en Google Discover
instagramlinkedin

Dos alianzas estratégicas marcan el pleno de hoy en Trujillo: Camino Mozárabe y la Red de Pueblos de Película

El Consistorio somete a votación dos acuerdos con los que pretende fortalecer la imagen exterior de Trujillo

La iglesia de San Lorenzo de Trujillo durante el rodaje del corto Kairós en 2023

La iglesia de San Lorenzo de Trujillo durante el rodaje del corto Kairós en 2023 / Allejandro Cancho

El Ayuntamiento de Trujillo celebrará esta tarde a las 17:00 horas, un nuevo pleno ordinario en el que se abordarán varios asuntos de interés para el futuro de la ciudad, especialmente en materia de turismo y promoción cultural.

Uno de los puntos más destacados será la propuesta para que Trujillo se adhiera a la Asociación Amigos del Camino Mozárabe por Trujillo, un paso con el que el municipio busca reforzar su papel dentro de esta histórica ruta y atraer a más peregrinos y visitantes.

Una imagen de la Asociación Camino Mozárabe por Trujillo

Una imagen de la Asociación Camino Mozárabe por Trujillo / CEDIDA

También se debatirá la incorporación de la localidad a la Red de Pueblos de Película, una iniciativa que pretende impulsar el turismo audiovisual y poner en valor a las ciudades que, como Trujillo, cuentan con un importante patrimonio y han sido escenario de rodajes cinematográficos.

Noticias relacionadas

Además, el pleno tratará la actualización del inventario municipal de bienes, un trámite administrativo habitual para mantener al día el registro de propiedades del Ayuntamiento. La sesión se completará con el turno de mociones y el apartado de ruegos y preguntas, donde los grupos políticos podrán plantear sus propuestas y demandas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Ingrid deja su peor huella en el norte de la provincia de Cáceres: siguen cinco carreteras cortadas, se decreta el Nivel Negro de circulación y el termómetro baja a -6 grados
  2. El temporal azota la provincia de Cáceres: un desbordamiento en la garganta de las Nogaledas afecta a una vivienda de Navaconcejo
  3. El restaurante del Museo Vostell de Malpartida de Cáceres denuncia el abandono del camino de acceso: 'Los clientes no pueden pasar
  4. El temporal desborda Cáceres: Arroyo de la Luz, Valdefuentes y Navalvillar de Ibor, entre los más afectados
  5. Muere una mujer de 44 años de Abertura, en Cáceres, arrastrada por la corriente en las playas de Punta Cana
  6. La borrasca Ingrid azota Cáceres: cerrada la carretera de Zarza la Mayor por inundación y la del puerto de Honduras por nieve
  7. Susi, el técnico de ambulancias fuera de servicio que ayudó en el trágico accidente del cruce de la carretera de Cedillo: 'Era mi obligación parar
  8. La nieve cortocircuita seis carreteras de Cáceres: el temporal azota al norte

La Diputación Provincial de Cáceres otorga créditos para los municipios afectados por la borrasca

La Diputación Provincial de Cáceres otorga créditos para los municipios afectados por la borrasca

Un socavón corta la CC-350 entre Ibahernando y la N-5A (Trujillo)

Dos alianzas estratégicas marcan el pleno de hoy en Trujillo: Camino Mozárabe y la Red de Pueblos de Película

Dos alianzas estratégicas marcan el pleno de hoy en Trujillo: Camino Mozárabe y la Red de Pueblos de Película

La Feria del Libro de Trujillo sale a licitación para poder celebrarse en mayo

La Feria del Libro de Trujillo sale a licitación para poder celebrarse en mayo

La fiesta medioambiental más antigua del mundo se celebra en Cáceres y ya prepara su 222 edición

La fiesta medioambiental más antigua del mundo se celebra en Cáceres y ya prepara su 222 edición

Las Candelas más allá de la capital: tradiciones compartidas en Cáceres

Las Candelas más allá de la capital: tradiciones compartidas en Cáceres

La tradición de las Purificás en Monroy: un valor cultural que une pasado, presente y futuro del municipio

La tradición de las Purificás en Monroy: un valor cultural que une pasado, presente y futuro del municipio

Este es el legado ferroviario olvidado de la provincia de Cáceres

Este es el legado ferroviario olvidado de la provincia de Cáceres
Tracking Pixel Contents