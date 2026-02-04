Brozas: los grandes de San Antón

La localidad de Brozas ha celebrado un año más las fiestas en honor a su patrón, San Antón, con un amplio programa de actividades del 8 al 17 de enero y que ha contado con una gran participación vecinal. La combinación de actos religiosos, culturales y festivos ha convertido la celebración en un punto de encuentro para vecinos y visitantes, reforzando la identidad y las tradiciones del municipio. Los actos comenzaron el 8 de enero con la misa y la novena en honor a San Antón, que se prolongaron hasta el día 16. Marcando el inicio de una semana intensa de celebraciones. El sábado 10 de enero estuvo especialmente dedicado a las tradiciones populares. Los niños y niñas de la localidad representaron la tradicional matanza broceña, una recreación que sirvió también para acercar a las nuevas generaciones a las costumbres ancestrales del pueblo.

Tras la representación se ofreció una degustación de productos de la matanza. La jornada se completó con actuaciones de bailes regionales a cargo del grupo de coros y danzas ‘Miel y Espiga’ de Getafe y del grupo folclórico local Jumadiel, que llenaron la plaza de música y color. El 16 de enero tuvo lugar uno de los momentos más emotivos de las fiestas: la bendición de los animales y la imposición de medallas, una tradición muy arraigada en la celebración de San Antón. Posteriormente, la sección infantil y juvenil del grupo Jumadiel ofreció una muestra de bailes regionales. La subida del santo al templo de Santa María la Mayor, acompañada por vecinos ataviados con trajes típicos, fue el acto central del día. La degustación de fritos y chocolate, junto con la quema de hogueras, puso el broche festivo a la jornada.

El sábado 17 de enero, día grande de San Antón, comenzó con la tradicional tirada de cohetes y un despertar festivo amenizado por el tamborilero. Tras la misa solemne, se realizaron las ofrendas y el tradicional torcido del cordón, uno de los rituales más simbólicos de la festividad. La celebración concluyó con un espectáculo de fuegos artificiales que iluminó el cielo de Brozas y dejó un recuerdo imborrable entre los asistentes. La localidad se ha volcado una vez más en la celebración de su patrón.