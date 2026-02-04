Las Candelas más allá de la capital: tradiciones compartidas en Cáceres

La celebración de Las Candelas no se ha limitado a la ciudad de Cáceres. A lo largo de la provincia, numerosos municipios han mantenido esta festividad con rituales propios, combinando actos religiosos, tradiciones populares y creencias transmitidas durante generaciones.

Las Candelas en otros municipios cacereños

En localidades como Malpartida de Cáceres, la festividad de la Candelaria se ha celebrado con misa y procesión, acompañadas de encuentros vecinales en torno a la gastronomía tradicional. Las roscas y dulces típicos han sido también un elemento central de la jornada.

En Arroyo de la Luz, la celebración ha incluido actos litúrgicos y actividades populares organizadas por asociaciones locales, reforzando el carácter comunitario de la festividad. La participación vecinal ha sido clave para mantener viva una tradición que se ha adaptado al paso del tiempo.

Municipios como Brozas y Alcuéscar han celebrado igualmente Las Candelas con procesiones y ofrendas, en algunos casos vinculadas a la protección del hogar y del campo, reflejando el origen rural de esta festividad.

Tradiciones que conviven con Las Candelas en Cáceres

La festividad de Las Candelas ha coincidido en el calendario con otras celebraciones tradicionales en la provincia. San Blas, celebrado los días posteriores, ha compartido protagonismo en municipios cercanos, con la bendición de cordones y actos religiosos relacionados con la salud.

Jorge Valiente

Además, en estas fechas se han mantenido tradiciones como las hogueras invernales, vinculadas al final del invierno y a rituales de purificación, así como encuentros gastronómicos populares que han servido como punto de reunión vecinal.

Creencias y leyendas en torno a la Virgen de las Candelas

En Cáceres, la Virgen de las Candelas ha estado tradicionalmente asociada a la protección del barrio y de sus vecinos. La devoción popular ha atribuido a la imagen un carácter protector, especialmente frente a enfermedades y adversidades, una creencia que ha reforzado la asistencia a la ermita incluso en condiciones meteorológicas adversas.

Velas bendecidas y mucho sentimiento en la misa de Las Candelas / Carlos Gil

Algunas leyendas locales han señalado que la Virgen ha sido invocada históricamente para pedir buenas cosechas y protección del hogar, lo que ha consolidado su papel como símbolo espiritual del barrio. La luz de las candelas ha representado, según la tradición oral, la esperanza y la renovación, valores que han dado sentido a la celebración a lo largo del tiempo.

Una tradición viva en el calendario cacereño

Más allá del acto religioso, Las Candelas han mantenido un fuerte valor social y cultural en la provincia de Cáceres. La implicación de vecinos, asociaciones y parroquias ha permitido que la festividad siga siendo un punto de encuentro intergeneracional, en el que tradición, fe y convivencia han ido de la mano.