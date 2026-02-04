Sin cartas, fibra óptica ni recibos de agua en Oliva de Plasencia por no tener numeradas las viviendas.

No pueden recibir correo ordinario o certificado, ni notificaciones oficiales, citas médicas o paquetes. Tampoco les es posible instalar fibra óptica ni les pasan los recibos del agua. Todo porque sus viviendas no aparecen numeradas en el catastro.

Está ocurriendo en el municipio de la provincia de Cáceres de Oliva de Plasencia, donde los vecinos de la urbanización El Juntano han decidido unirse para denunciar públicamente que llevan años con esta situación y reiteradas peticiones de solución al ayuntamiento, sin resultado.

Años sin numeración

En un caso, hay vecinos que llevan viviendo hasta tres años en una calle que ni siquiera tiene nombre y, en otros, residen en la calle Retamal, pero sin número concreto, desde hace más de un año.

Explican que "la asignación del número oficial de nuestras viviendas fue solicitada inicialmente junto con la petición de la cédula de habitabilidad", que sí se les concedió. Desde entonces, "algunos vecinos llevamos más de un año esperando y otros hasta dos años y medio o incluso tres, sin que se nos haya asignado numeración alguna".

Calle con viviendas habitadas a la que todavía no han puesto nombre en Oliva de Plasencia. / CEDIDA

Petición por escrito

Durante todo este tiempo, afirman que el ayuntamiento "nos ha dado largas de forma verbal, con respuestas como "se está haciendo", "lleva tiempo" o "está en trámite" y, en un momento determinado, "incluso se nos llegó a comunicar verbalmente que no se nos iba a conceder número, sin resolución escrita ni explicación formal".

Ante esta situación, decidieron presentar la solicitud por escrito. Lo hicieron el pasado 2 de octubre, con el objetivo de "dejar constancia oficial del problema". Sin embargo, aseguran que no han recibido respuesta, "habiendo transcurrido sobradamente el plazo legal en el que la administración está obligada a contestar".

Cruce de competencias

A esto suman que, "cada vez que solicitamos información, el ayuntamiento nos indica que no es competencia suya y que corresponde al catastro, produciéndose un continuo traslado de responsabilidades entre administraciones, sin que ninguna asuma la solución ni se nos asigne el número de vivienda".

De esta forma, "pese a haber comunicado reiteradamente los graves perjuicios que esta situación nos ocasiona, la respuesta recibida por parte del ayuntamiento ha llegado a ser que utilicemos la dirección de un familiar, una solución que consideramos inaceptable, improcedente y ajena a la legalidad".

Sin teléfono ni fibra

Respecto a la imposibilidad de instalar fibra óptica, cuando hay vecinos que teletrabajan, "está generando un problema grave añadido. No se puede solicitar la fibra porque la vivienda no dispone de número oficial y, a su vez, la calle no está habilitada ni canalizada para la fibra, a pesar de las reiteradas solicitudes realizadas tanto a la compañía suministradora como al ayuntamiento".

Denuncian que "nadie ha actuado al respecto, dejando a toda la urbanización completamente aislada, sin posibilidad de disponer de teléfono ni conexión a internet. Se trata de un auténtico círculo vicioso: sin número no se puede solicitar la fibra, sin solicitud no se realizan las canalizaciones, y sin canalizaciones no podemos tener comunicaciones básicas".

No es un caso aislado

De hecho, subrayan que, "en pleno siglo XXI, esta situación resulta especialmente grave, ya que el acceso a servicios de telecomunicaciones y a una línea telefónica es un derecho básico reconocido por la normativa vigente, y la falta de actuación por parte de las administraciones competentes está vulnerando dicho derecho".

Afirman además que "no se trata de un caso aislado, sino de un problema que afecta a muchísimas viviendas del municipio. Basta con acceder al callejero del catastro para comprobar la gran cantidad de casas que figuran sin numeración oficial, e incluso calles que aún no tienen nombre asignado, lo que evidencia la magnitud real del problema".

Desesperación vecinal

Es más, debido a esta circunstancia, ni siquiera les pasan los recibos del agua, por lo que hay vecinos que no los han pagado "nunca" desde que llevan residiendo en la zona y "no queremos que nos lleguen motivos astronómicos". Sí señalan que ha pasado por sus casas recientemente un técnico solicitando los nombres y apellidos de todos para intentar ponerle solución.

Con todo, lamentan que "esta situación está generando una desesperación creciente entre los vecinos afectados y no puede seguir prolongándose en el tiempo. Pedimos que este bloqueo administrativo se solucione de manera inmediata, que se asuman responsabilidades y que se garantice algo tan básico como el derecho a tener una dirección oficial y acceso a las telecomunicaciones".

Posible vía judicial

Además de la denuncia pública, están valorando la posibilidad de acudir a los juzgados para hacer lo propio, si no se les dan soluciones con celeridad.

Este periódico ha contactado con el ayuntamiento para recabar su versión sobre la situación de los vecinos y está a la espera de respuesta.