CCOO acusa al alcalde de Navalmoral de “autoritarismo” y niega que la RPT de la Policía Local se haya negociado

La Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras de Extremadura (CCOO) ha denunciado públicamente la actitud “autoritaria” del alcalde de Navalmoral de la Mata, Enrique Hueso, tras la reciente sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de Cáceres que anula la subida salarial de la Policía Local. El sindicato sostiene que la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) impulsada por el equipo de gobierno para este colectivo no ha sido negociada y se ha tramitado de espaldas a los representantes de los trabajadores.

CCOO desmiente las afirmaciones realizadas por el alcalde en la rueda de prensa posterior al fallo judicial y rechaza que la resolución se limite a una mera “falta de motivación” en los informes. Según el sindicato, el juzgado declara el acto “nulo de pleno derecho”, lo que implica que todo el procedimiento se apartó de la legalidad vigente.

En este sentido, la organización sindical critica que el regidor municipal intente responsabilizar de la situación a la persona denunciante, cuando —afirman— el único responsable es el propio alcalde por seguir adelante con una decisión que fue advertida en la Mesa de Negociación, cuestionada por los servicios técnicos municipales y finalmente anulada por la justicia.

Negociación inexistente

Frente al discurso del equipo de gobierno, CCOO insiste en que no ha existido una negociación real. El sindicato asegura que el documento actual de la RPT es una decisión unilateral y que las propuestas de la parte social han sido ignoradas de forma sistemática, rompiendo los cauces normales de la negociación colectiva en el Ayuntamiento.

Justicia frente a imposición

Para CCOO, la sentencia no supone un ataque al interés general, como sostiene el alcalde, sino la consecuencia directa de gestionar sin informes técnicos suficientes y sin acuerdo sindical. A su juicio, los “atajos administrativos” empleados por el equipo de gobierno solo generan inseguridad jurídica y terminan siendo corregidos por los tribunales.

Exigencias de CCOO

El sindicato reclama la paralización inmediata de cualquier trámite relacionado con la RPT que no pase por una mesa de negociación “real y efectiva”, así como transparencia total en la valoración de los puestos de trabajo para evitar favoritismos o decisiones arbitrarias. Además, defiende la elaboración de una RPT completa tomando como base la valoración realizada por la empresa Rodríguez Viñals SL durante el anterior mandato, un documento que consideran válido, avanzado y que supondría un ahorro económico para las arcas municipales.

CCOO concluye advirtiendo de que “gobernar a golpe de titular y decreto” conduce a la parálisis administrativa y emplaza al alcalde a abandonar la confrontación y retomar de inmediato el diálogo social que, a su juicio, necesita Navalmoral de la Mata.