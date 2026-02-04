Turismo
Esta es la comarca de Cáceres donde la gastronomía es un premio
La Mancomunidad de Tajo Salor realza en Fitur 2026 un territorio que conjuga arte, tradición y sabor
La Comarca Tajo Salor Almonte ha estado presente en una nueva edición de la Feria Internacional de Turismo del 21 al 25 de enero en Madrid. El presidente de la Mancomunidad y alcalde de Arroyo de la Luz, Carlos Caro, en representación del Grupo de Acción Local, la vicepresidenta de Tagus, Raquel Liberal y la diputada de Turismo de Diputación de Cáceres y alcaldesa de Garrovillas de Alconétar Elisabeth Martín, han presentado las fiestas de interés turístico y gastronómico de la comarca. La gastronomía se está afirmando cada vez más como un patrimonio fundamental para el desarrollo turístico. Un territorio que conjuga arte, tradición y sabor y múltiples reconocimientos como los recibidos en el último año.
A las distinciones ya obtenidas como las fiestas de Interés Turístico de La Tenca, La Pedida de la Patatera de Malpartida de Cáceres y el Día de la Luz en Arroyo, se suman en 2025 nuevos premios que animan a descubrir tradiciones y gastronomía de la zona. Al catálogo de fiestas declaradas de Interés Turístico, se han incluido Las Coles en Buche de Arroyo de la Luz y el Almendro en Flor de Garrovillas de Alconétar que reúne en un evento la floración del almendro, con la degustación de las coles con buche y la feria de los productos de la almendra.
También un evento gastronómico como es la Feria del Queso en Casar de Cáceres ha recibido la ‘QDEQUESOS’ al mejor evento 2025, y su queso estrella, la Torta del Casar tiene numerosos galardones. Además, la Cofradía Extremeña de Gastronomía reconoció la Fiesta de la Tenca como el mejor evento, el restaurante Casa Claudio el mejor restaurante y a Justi Díaz, Mejor Cocinera. Por otro lado, los dulces de las Monjas Jerónimas de Garrovillas tienen un ‘Solete Repsol’, premio que también ostenta la Churrería Ronco Tovar en Casar de Cáceres.
