Operación policial

Detenida una pareja en Malpartida de Plasencia por cultivar 446 plantas de marihuana y por fraude eléctrico

La Guardia Civil descubrió un cultivo cannabis sativa de con sofisticados sistemas de cultivo, deteniendo a dos un hombre y una mujer, e investigando una conexión ilegal a la red eléctrica

Vídeo | La Guardia Civil desmantela un cultivo interior de marihuana en Malpartida de Plasencia

Almudena Villar Novillo

446 plantas de marihuana. Esta es la cantidad que cultivaba una pareja en un inmueble de Malpartida de Plasencia y que agentes del equipo Roca de la Guardia Civil ha desmantelado. En la operación, además de la incautación de la droga, también se ha detenido a un hombre y a una mujer, a quienes se les imputan delitos contra la salud pública y otro por fraude de fluido eléctrico.

Según relata la Guardia Civil, la investigación comenzó cuando los agentes tuvieron conocimiento de la posible existencia de un cultivo de cannabis sativa en la zona. Tras realizar varias pesquisas y obtener información relevante, los investigadores localizaron una vivienda en la que se sospechaba se encontraba el cultivo. Con los indicios suficientes, la Guardia Civil solicitó la autorización judicial para proceder con el registro de la propiedad, que tuvo lugar el 29 de enero.

La plantación de marihuna desmantelada por la Guardia Civil. / Guardia Civil

446 plantas de marihuana y una infraestructura completa

En el sótano de la vivienda, los agentes descubrieron una plantación interior compuesta por 446 plantas de marihuana en avanzado estado de floración. El cultivo estaba dotado con sistemas de iluminación, ventilación y control ambiental de última generación, lo que facilitaba el desarrollo óptimo de las plantas. Las variedades cultivadas estaban específicamente diseñadas para este tipo de cultivo, presentando un elevado número de inflorescencias o cogollos.

Una guardia civil junto a algunas de las plantas localizadas. / Guardia Civil

Delitos adicionales y defraudación eléctrica

Además de los delitos relacionados con las drogas, los agentes descubrieron que la instalación eléctrica de la vivienda estaba conectada de manera fraudulenta a la red general de abastecimiento, lo que dio lugar a una acusación de defraudación de fluido eléctrico. En el interior del inmueble también fue hallada una escopeta de caza, lo que llevó a la detención del hombre por tenencia ilícita de armas, al carecer de la correspondiente autorización.

La Guardia Civil ha puesto las diligencias a disposición de la autoridad judicial competente en Plasencia, donde se decidirán los próximos pasos en el proceso judicial.

