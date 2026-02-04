Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Innovación y tecnología: claves del encuentro en Berrocalejo para sectores como turismo o agro-ganadería

En Berrocalejo, se celebró el segundo laboratorio de especialización de la Red CircularFAB, donde se analizaron las oportunidades de innovación en sectores como el textil, el turismo y la agro-ganadería.

Segundo laboratorio de especialización de la Red CircularFAB en Berrocalejo.

Segundo laboratorio de especialización de la Red CircularFAB en Berrocalejo. / Cedida a El Periódico

Sofía Pérez Ramiro

Sofía Pérez Ramiro

Berrocalejo

La Nave Va de Berrocalejo, municipio de la provincia de Cáceres, ha sido escenario del segundo laboratorio de especialización para la transformación digital inteligente en la provincia. Esta actividad forma parte de la Red CircularFAB, un espacio impulsado por la Diputación de Cáceres para ayudar a personas y empresas de la provincia a incorporarse a la Cuarta Revolución Industrial. A través de este proyecto les facilitan actividades, tecnologías y recursos que pueden implementar a la hora de proyectar su empleo.

La innovación y tecnología en el sector textil, la emergencia climática y la aplicación de las tecnologías a sectores como el turismo, la agro-ganadería y la construcción han sido algunos de los temas abordados en este segundo encuentro.

La actividad ha contado con la participación de representantes de centros de investigación, grupos de acción local, oficinas de urbanismo y entidades del sector turístico o del agropecuario. Su trabajo se centra en la identificación de las oportunidades de especialización que tienen los diferentes sectores.

Tomás Sánchez, Diputado de Informática e Innovación, junto a algunos ponentes de la actividad.

Tomás Sánchez, Diputado de Informática e Innovación, junto a algunos ponentes de la actividad. / Cedida a El Periódico

Tomás Sánchez, Diputado de Informática e Innovación, también presente en el evento, ha destacado que la finalidad es "definir una estrategia, ver dónde están esas posibilidades de especialización y caminar hacia futuras líneas de inversión". Las acciones se proyectan para 2027 con proyectos como el Plan EDIL o campañas para combatir la despoblación en el ámbito rural.

