La Diputación Provincial de Cáceres otorga créditos para los municipios afectados por la borrasca

El presidente de la Diputación de Provincial de Cáceres, Miguel Ángel Morales, junto con el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, han visitado los municipios de Arroyo de la Luz, Brozas y Garrovillas de Alconétar acompañados de sus respectivos alcalde y alcaldesas, Carlos Caro, Mila Hurtado y Elisabeth Martín, para conocer de primera mano los daños causados por la borrasca Kristin. Morales ha señalado que los técnicos de la diputación ya han visitado las zonas para poder hacer una valoración de los daños ocasionados por la borrasca y ha reiterado que «la diputación provincial vamos a estar, como siempre, con los municipios».

Por ello, ha anunciado que desde el gobierno provincial «vamos a crear créditos extraordinarios para poder afrontar los posibles gastos que tengan» y dijo estar convencido que el Gobierno de España estará también ayudando «y queremos», apuntó, «que la Junta de Extremadura -que tiene la obligación también- esté ahí, una coordinación de todas las administraciones». Morales señaló que los ayuntamientos están asumiendo competencias que no les corresponden en muchos casos y las administraciones públicas «tenemos que echarles una mano». «Esto no es cuestión de colores políticos, es cuestión de necesidad para la ciudadanía. Esto no se trata de alcaldes o alcaldesas afectadas. Se trata de ciudadanos y de municipios». Y, por tanto, «yo espero y deseo que también, igual que el Gobierno de España va a estar a ‘full time’; la diputación, a través de los remanentes porque vamos a crear un crédito extraordinario para poder ayudar a los municipios, la Junta de Extremadura, como ha hecho en otras ocasiones, tiene que estar para que las tres administraciones podamos solventar los problemas de los ciudadanos», subrayó.