La Feria del Libro de Trujillo sale a licitación para poder celebrarse en mayo
La concejalía de Cultura quiere mantener el formato habitual con presencia de editoriales, librerías y actividades paralelas.
La Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Trujillo inició ayer, martes 3 de febrero, el proceso de licitación para la organización de la tradicional Feria del Libro, que se celebraría del 14 al 17 de mayo en la Plaza Mayor de la ciudad.
Así lo ha confirmado la concejala Consuelo Soriano, que ha explicado que el evento volvería a desarrollarse con el formato habitual, ofreciendo a editoriales y libreros la oportunidad de participar a través de casetas en las que podrán exponer y vender sus títulos.
“El pliego contempla nuevamente la instalación de una carpa de presentaciones y diversas casetas, al igual que en ediciones anteriores”, señaló Soriano en declaraciones a Periódico Extremadura. Además, la programación incluirá talleres y actividades paralelas dirigidos al público infantil y adulto, con el objetivo de promover la lectura y dinamizar el espacio cultural de la ciudad.
La Feria del Libro de Trujillo se ha consolidado como uno de los encuentros más esperados por lectores, autores y profesionales del sector en la comarca, combinando la oferta comercial de librerías con una amplia agenda de presentaciones y actividades culturales.
Con el proceso de licitación ya en marcha, la Concejalía de Cultura confía en poder definir en las próximas semanas los detalles finales de la programación y las empresas o colectivos participantes, para garantizar una feria accesible, diversa y atractiva para todos los públicos.
- Ingrid deja su peor huella en el norte de la provincia de Cáceres: siguen cinco carreteras cortadas, se decreta el Nivel Negro de circulación y el termómetro baja a -6 grados
- El temporal azota la provincia de Cáceres: un desbordamiento en la garganta de las Nogaledas afecta a una vivienda de Navaconcejo
- El restaurante del Museo Vostell de Malpartida de Cáceres denuncia el abandono del camino de acceso: 'Los clientes no pueden pasar
- El temporal desborda Cáceres: Arroyo de la Luz, Valdefuentes y Navalvillar de Ibor, entre los más afectados
- Muere una mujer de 44 años de Abertura, en Cáceres, arrastrada por la corriente en las playas de Punta Cana
- La borrasca Ingrid azota Cáceres: cerrada la carretera de Zarza la Mayor por inundación y la del puerto de Honduras por nieve
- Susi, el técnico de ambulancias fuera de servicio que ayudó en el trágico accidente del cruce de la carretera de Cedillo: 'Era mi obligación parar
- La nieve cortocircuita seis carreteras de Cáceres: el temporal azota al norte