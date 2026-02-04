La Feria del Libro de Trujillo sale a licitación para poder celebrarse en mayo

La Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Trujillo inició ayer, martes 3 de febrero, el proceso de licitación para la organización de la tradicional Feria del Libro, que se celebraría del 14 al 17 de mayo en la Plaza Mayor de la ciudad.

Así lo ha confirmado la concejala Consuelo Soriano, que ha explicado que el evento volvería a desarrollarse con el formato habitual, ofreciendo a editoriales y libreros la oportunidad de participar a través de casetas en las que podrán exponer y vender sus títulos.

“El pliego contempla nuevamente la instalación de una carpa de presentaciones y diversas casetas, al igual que en ediciones anteriores”, señaló Soriano en declaraciones a Periódico Extremadura. Además, la programación incluirá talleres y actividades paralelas dirigidos al público infantil y adulto, con el objetivo de promover la lectura y dinamizar el espacio cultural de la ciudad.

La Feria del Libro de Trujillo se ha consolidado como uno de los encuentros más esperados por lectores, autores y profesionales del sector en la comarca, combinando la oferta comercial de librerías con una amplia agenda de presentaciones y actividades culturales.

Con el proceso de licitación ya en marcha, la Concejalía de Cultura confía en poder definir en las próximas semanas los detalles finales de la programación y las empresas o colectivos participantes, para garantizar una feria accesible, diversa y atractiva para todos los públicos.