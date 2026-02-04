La fiesta medioambiental más antigua del mundo se celebra en Cáceres y ya prepara su 222 edición

Más de 200 ediciones de una fiesta medioambiental, la más antigua de este estilo del mundo entero. El próximo 26 de febrero, la 'Fiesta del Árbol', declarada Bien de Interés Cultural en 2017, volverá a ocupar las calles de Villanueva de la Sierra. En ella se plantarán unos 200 árboles autóctonos en las inmediaciones del pueblo.

La festividad, realmente, dará comienzo el día 22, con la séptima ruta senderista 'Subida a la Sierra de Dios Padre', mientras que el jueves 26, día institucional, tendrá lugar la inauguración de la X Feria Internacional de la Fiesta del Árbol dedicada al medioambiente, el turismo, la gastronomía y la maquinaria, junto al reparto de árboles y plantas.

Ese mismo día se celebrará la recepción de autoridades en el Monumento de la Fiesta del Árbol, los discursos institucionales y una recreación histórica de los orígenes de la celebración, además de una caldereta de cabrito al estilo tradicional de 1805, actuaciones musicales y un bingo especial.

Europa Press

Las actividades continuarán el viernes 27 con una nueva plantación de árboles en la zona del Bardal y el CRA El Olivar, y el tren turístico, sesiones musicales, atracciones infantiles o catas de miel completarán la programación.

El día de la clausura, el 1 de marzo, junto a la feria en la plaza del Ejido, podrá disfrutarse de una exposición de coches clásicos junto al recinto ferial.

Origen

La localidad de la Sierra de Gata, de menos de 500 habitantes, celebra desde hace siglos el que se considera el evento de este tipo más antiguo de España, desde el 26 de febrero de 1805. Fue un Martes de Carnaval cuando se realizó en esta localidad cacereña una plantación de álamos en las zonas del Ejido y Fuente de la Mora, a la que fueron convocados párrocos y alcaldes.

La plantación, llevada a cabo por el alumnado de la escuela en el marco de una celebración festiva que se extendió durante tres días, contó con la implicación de todos los vecinos, tal y como quedó reflejado en el Semanario de Agricultura y Artes en octubre de ese mismo año.

Desde entonces, y de forma prácticamente ininterrumpida, este municipio cacereño viene rindiendo tributo al árbol mediante la plantación de encinas, robles, alcornoques, castaños o abedules, entre otras especies, sin dejar de lado el olivo, símbolo de paz y elemento esencial de la identidad local y comarcal.

Asimismo, estas plantaciones se han llevado a cabo en distintos puntos del término municipal, lo que ha contribuido a ampliar y enriquecer el alcance de la celebración, brindando, además, en honor del medioambiente.