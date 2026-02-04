Un jurado de la Cofradía Gastronómica Extremeña elegirá la Mejor Tapa de Patatera 2026 en Malpartida de Cáceres

Malpartida de Cáceres dará el pistoletazo de salida a su programación como Ciudad Gastronómica Extremeña 2026este fin de semana. Lo hará con la celebración de sus XIV Jornadas Gastronómicas de la Patatera, que este año se adelantan al fin de semana previo a carnavales para ampliar la oferta de la actividad. Durante los días 7 y 8; y del 13 al 18 de febrero, 13 establecimientos de la localidad ofertarán tapas elaboradas con patatera.

Los establecimientos que formarán parte de la actividad serán el Asador Los Barruecos, el Hogar del Pensionista, La Cañada, Las Caballerizas, la cafetería del Museo Vostell Malpartida, Dulces Caseros Marcial, Frida Gastro Bar, Mesón el Paso, Mesoncito Los Arcos, Hotel Los Barruecos, Hotel Peña Cruz, El Pocillo y Tapita portuguesa.

Programación de las XIV Jornadas Gastronómicas de la Patatera. / Cedida a El Periódico

Algunas de las sugerencias culinarias de este año son croquetas de patatera, capricho de patatera de la dehesa, tapa especial ‘La cañada’, solomillo relleno de patatera y salsa de pimientos; huevo roto, patatera y taquito de cochinillo deshuesado; ensaimada de patatera, patatas revolconas, raíz malpartideña, mejillones malpartideños, oro de Malpartida, manitas de cerdo rellenas de patatera y queso de Los Ibores sobre volouté de boniato y miel; mar y campo y bombón de la raya.

Cata de vino. / Cedida a El Periódico

Todas ellas competirán por el premio a la Mejor Tapa de Patatera 2026. El jurado del concurso estará compuesto por miembros de la Cofradía Gastronómica Extremeña y por cocineros malpartideños. El ganador se dará a conocer el día 16 de febrero, en el marco de la celebración de la gala de la Pedida de la Patatera, una de las fiestas más importantes de la localidad.

¿Has ido a la Patatera de Malpartida? Búscate en las imágenes /

Junto a la oferta de tapas, las jornadas gastronómicas englobarán diferentes iniciativas. Entre ellas destacan una oferta de menús especiales 'Pedida de la Patatera' y una cata de vinos con patatera y queso de las bodegas Gardel, que se celebrará el viernes 13 de febrero. El plazo de inscripciones estará abierto hasta el día anterior del evento en el Centro de Vías pecuarias con un precio de 18 euros por persona. Además, más actividades tradicionales como el 'Pequechef de la Patatera', la elaboración de las '1001 tapas de patatera' el Domingo Gordo, el domingo de Carnaval y la Pedida de la Patatera, también formarán parte del programa.