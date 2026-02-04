Navaconcejo se blinda contra el temporal: cerrada la Ruta de la Garganta de la Nogaledas y prohibido acercarse al río

La provincia de Cáceres se prepara para recibir lo más fuerte de la enésima borrasca que llega al país en apenas un mes. Tras Ingrid, Joseph y Kristin, ahora le llega el turno a Leonardo. El norte de la provincia se encuentra en alerta naranja por las fuertes lluvias y, de hecho, en muchos lugares ya se han cancelado las clases para este jueves. Las comarcas afectadas son Coria, Sierra de Gata, Hurdes, Valle del Ambroz, La Vera, Tierras de Granadilla-Trasierra, Valle del Jerte y Plasencia y su comarca.

El Ayuntamiento de Navaconcejo, firmando su alcaldesa, Cristina Isabel Alonso, ha informado a sus 2.000 habitantes de las precauciones que hay que tomar ante una alerta de semejante calibre. Para empezar, se recomienda no acceder a zonas próximas al río Jerte, pues es probable que se pueda desbordar o provocar inundaciones.

Además, se pide extremar las precauciones al circular por fincas, caminos públicos y zonas con posible riesgo de derrumbamientos.

Por otro lado, queda totalmente prohibido el acceso a la Ruta de la Garganta de las Nogaledas, y se recomienda no salir de casa salvo que sea estrictamente necesario.

Además, desde el Consistorio recuerdan que si los habitantes sufren algún percance, deben llamar al 112 o, en su defecto, ponerse en contacto con el Ayuntamiento de Navaconcejo.

Alerta naranja

Cabe recordar que el Centro de Atención de Urgencias y Emergencias 112 Extremadura activará la alerta naranja por lluvias a partir de la medianoche de este miércoles y hasta las 18.00 horas del jueves, día 5, en el norte de la provincia de Cáceres, ante la previsión de precipitaciones acumuladas de hasta 80 litros por metro cuadrado en 12 horas, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Las áreas más afectadas por esta alerta naranja serán las zonas de Villuercas y Montánchez, Tajo y Alagón y la Meseta Cacereña. Además, se activará una alerta amarilla por lluvias en otras áreas cacereñas y en el sur de Badajoz, donde se podrían registrar acumulados de hasta 40 litros por metro cuadrado en 12 horas, y que se mantendrá hasta las 12.00 horas del jueves en la provincia pacense.