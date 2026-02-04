Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Incidencia en las carreteras de la provincia

Un socavón corta la CC-350 entre Ibahernando y la N-5A (Trujillo)

El corrimiento de tierra ha afectado al tramo entre los kilómetros 10,150 y 17,180 y se recomienda buscar rutas alternativas

El socavón de la CC-350 en una imagen de Canal Extremadura.

El socavón de la CC-350 en una imagen de Canal Extremadura. / Canal Extremadura

El Periódico Extremadura

El Periódico Extremadura

Un corrimiento de tierra ha provocado un socavón en la carretera CC-350, en el tramo que conecta Ibahernando y Trujillo por la Nacional 5A, que afecta a los dos sentidos de la vía actualmente cortada, según informa la Dirección General de Tráfico (DGT). El deslizamiento se produjo sobre las 16.00 horas de ayer martes. Todo apunta a que las lluvias de los últimos días es la causa del deterioro de la carretera.

La incidencia se localiza entre los kilómetros 10,150 y 17,180, donde el terreno ha cedido y ha dañado el firme, complicando la circulación en esta vía de la provincia de Cáceres.

Ante esta situación, se recomienda a los conductores evitar la zona y buscar rutas alternativas, además de extremar la precaución si tienen que circular por las inmediaciones del tramo afectado.

[Habrá ampliación]

