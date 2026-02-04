Trujillo aprueba sumarse al Camino Mozárabe y rechaza entrar en la Red de Pueblos de Película

El Pleno del Ayuntamiento de Trujillo ha aprobado por unanimidad la adhesión de la ciudad a la Asociación Amigos del Camino Mozárabe a Santiago por Trujillo, una entidad nacida en la ciudad en abril de 2025 con el objetivo de impulsar esta ruta histórica, mejorar su visibilidad y reforzar su valor cultural, turístico y patrimonial.

La portavoz del PP y concejala de Turismo, Consuelo Soriano, defendió que la incorporación permitirá a Trujillo ganar peso dentro de las rutas jacobeas, participar con voz y voto en decisiones sobre el trazado y la promoción, y consolidar un producto turístico que beneficie también a la economía local.

En el debate, los grupos coincidieron en el potencial del camino para atraer un visitante diferente y constante, aunque se pidió acompañar el proyecto con medidas prácticas, como asegurar la limpieza y el cuidado de los caminos y habilitar recursos para que los peregrinos puedan pernoctar en la ciudad. Entre las propuestas, se mencionó la posibilidad de habilitar el albergue de Belén para su uso cuando lleguen grupos.

Rifirrafe por el término “mozárabe”

El debate dejó también un momento llamativo cuando, en una intervención en ruegos y preguntas, el portavoz socialista, José Antonio Redondo, cuestionó el uso del término “mozárabe” para denominar el camino y pidió una explicación, argumentando que históricamente no encajaría la idea de “mozárabes yendo y viniendo” como ruta. Defendió, además, que habría otras referencias históricas más ajustadas y reclamó mayor rigor al nombrar y explicar este tipo de itinerarios.

La Red de Pueblos de Película, tumbada

En el segundo gran punto turístico del día, el Pleno rechazó la propuesta para que Trujillo se integrara en la Red de Pueblos de Película. El equipo de gobierno defendió la adhesión como una inversión para dar visibilidad nacional al municipio a través de su legado audiovisual y recordó que implicaba un pago anual. La oposición, sin embargo, puso el foco en la falta de prioridades básicas: mantenimiento urbano, limpieza, señalización y recursos turísticos propios, además de dudas sobre el funcionamiento del convenio, lo que acabó dejando la propuesta sin apoyos suficientes. Durante el debate, el Grupo Socialista expresó sus recelos sobre el funcionamiento de la red y advirtió de un aspecto que calificó de “llamativo”: que la presidenta de la Asociación Red de Pueblos de Película sea, a su vez, la CEO de la empresa colaboradora encargada de la prestación de los servicios de promoción. Los socialistas pidieron más información sobre la estructura de la entidad, su sede y las obligaciones reales del convenio, al entender que esa coincidencia podía generar dudas sobre la transparencia del modelo. El comentario provocó gestos de sorpresa entre parte del público asistente.

Inventario municipal: sale adelante con abstenciones

El Pleno aprobó también la rectificación del Inventario Municipal de Bienes y Derechos, con los ocho votos a favor del PP y cinco abstenciones de la oposición y el concejal no adscrito. Hubo peticiones para mejorar y completar el documento, incorporando bienes cedidos, caminos públicos y revisiones con otras administraciones, para evitar errores y omisiones.

Ruegos, preguntas y un final bronco

En el tramo final, el turno de ruegos y preguntas estuvo marcado por un repaso a problemas del día a día y varias reclamaciones políticas: Se habló de falta de alumbrado en barriada Juan Fernández Paredes y de las deficiencias en distintas zonas de la ciudad. Volvió la incertidumbre sobre los Carnavales y la licitación de las capeas, con críticas por la falta de información y de programación visible. Unidas por Trujillo insistió en cuestiones como la falta de atención a personas dependientes, preguntó por la Feria del Libro, por obras pendientes y por el estado de servicios y espacios municipales. También hubo preguntas sobre la residencia de Huertas de Ánimas, goteras en edificios culturales, el aula de bebés y la necesidad de dotar de equipos adecuados a los operarios municipales de la concejalía de obras, entre otros asuntos.

El cierre de la sesión terminó con un tono tenso, tras el enfrentamiento verbal entre la alcaldesa y el concejal no adscrito a cuenta de referencias a informaciones sobre la agrupación Somos Cáceres, cuestiones relacionadas con la gestión municipal y la Policía Local.