Un total de 60 pueblos de la provincia de Cáceres 'plantan cara' a las estafas digitales y fraudes electrónicos

Más de 1.300 personas de 60 municipios de la provincia de Cáceres han participado en el programa de Ciberseguridad impulsado por la Diputación Provincial de Cáceres y junto con la Guardia Civil, y desarrollado durante más de un año con gran asistencia de ciudadanos. Un balance «muy positivo» con el que se concluye este programa de formación a través del cual se han desarrollado 65 acciones formativas presenciales en el medio rural. Durante todo ese tiempo, este programa ha permitido llevar formación especializada en prevención de estafas digitales, fraudes electrónicos, phishing, suplantación de identidad y otros ciberdelitos a la población general, colectivos vulnerables, personal municipal, asociaciones locales, pequeños comercios y autónomos, superando el número de actividades inicialmente previstas.

La elevada participación y la amplia cobertura territorial confirman el éxito y la utilidad social de esta iniciativa que arrancó con la firma de un convenio de colaboración entre la institución provincial y la Guardia Civil, y que ha contribuido a mejorar la seguridad digital de la ciudadanía y a reducir la vulnerabilidad frente a una tipología delictiva en constante crecimiento. Tal y como ya subrayó en su día el presidente de la diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, «este es un peligro real, el de la estafa digital y de la delincuencia que utiliza las nuevas tecnologías, los sistemas informáticos, las redes sociales o los correos electrónicos, por lo que es muy importante que la diputación ponga a disposición de ayuntamientos y colectivos de la provincia la información y la formación necesaria para prevenir un ataque de ciberseguridad o una estafa», afirmó. Morales añadió que la Guardia Civil es la institución idónea para dar esta formación «por la credibilidad que tiene entre la población y por la preparación de sus especialistas, con pleno conocimiento en este tema», subrayó.