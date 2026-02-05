El antiguo colegio de las monjas de Aldeanueva de la Vera se derrumba y hay aviso de evacuación en Madrigalejo

Nueva borrasca en la provincia de Cáceres, Leonardo, en una situación que en algunos puntos viene siendo compleja ya desde la anterior borrasca, Kristin. El norte de la provincia se mantiene en alerta naranja, desde Sierra de Gata hasta Villuercas.

La situación en algunos puntos va empeorando por momentos. En muchos lugares ha sido esta noche cuando más agua ha caído, pero ya por la mañana la situación es más estable. Sin embargo, no en todos los municipios hay tanto optimismo.

Por ejemplo, se ha prohibido la circulación entre Tiétar y Santa María de las Lomas por el desbordamiento del arroyo Carcaboso, según ha ordenado la Confederación Hidrográfica. La carretera que une Valverde de la Vera con Barquilla de Pinares también se suma a la larga lista de carreteras cortadas, en esta caso por riesgo de desbordamiento del río Tiétar en el puente del Pozo del Rey.

En la carretera del canal del Rosarito también hay incidencias por desbordamientos. Una situación "fea" por la grandísima cantidad de agua que llevan las gargantas. Y aunque el protagonista de la jornada parezca que esté siendo la lluvia, el aire también está haciendo acto de presencia con fuertes rachas.

Aldeanueva de la Vera

En Aldeanueva de la Vera los daños han sido fuertes. Parte del antiguo colegio de las Monjas de la localidad se ha venido abajo tras las fuertes lluvias y el efecto del viento.

Madrigalejo

En Madrigalejo, el río se encuentra estable, pero un bando municipal ya avisa a los vecinos de qué hacer en caso de que la situación empeore. Lo confirma José Rey, concejal de la localidad. "Hay algún desbordamiento pero sin peligro, de momento, para ninguna vivienda", afirma.

La presa del río Ruecas se encuentra hasta arriba de agua. Se ha avisado a los vecinos de las barriadas de San Juan y Residencial El Concejil de que estén preparados en caso de que haya que evacuar las viviendas. Allí ya están suspendidas las clases por precaución, pues "puede ir a peor".

"Está todo lleno de agua, tenemos a Protección Civil en la calle. Llevamos dos días avisando a los vecinos, esperamos que hayan tomado medidas, hayan retirado a los animales y demás", explica. En cuanto a daños, asegura que, de haberlos, solo serían materiales, pero hasta que no revisen no se puede certificar. Aun así, "algún daño habrá".

Además, se aconseja no circular por carreteras o caminos afectados por el agua a menos que sea estrictamente necesario. En algunos tramos de la Ex 355 dirección Zorita, existen algunas balsas y 'saltos' de agua, máxima precaución.

Piornal

En Piornal, el Ayuntamiento ha comunicado que queda "terminantemente prohibido" el acceso a la plataforma de la Cascada del Caozo, debido al elevado caudal que presenta la Garganta Bohonal y el riesgo que supone para la seguridad de las personas.

Por ello, se insta a todos los visitantes a "cumplir rigurosamente" las indicaciones establecidas por el Consistorio.

Hay que recordar que Piornal es una de las localidades donde más litros por metro cuadrado (mm) han caído, con 48,6mm. Le superan Tornavacas con 57,8mm y Guadalupe con 48,8mm.

Guadalupe

Por su parte, Guadalupe ha visto cómo caía una "tromba importante de agua" por la noche, siendo la situación más tranquila por la mañana. Entre la 1.00 y las 5.00 ha sido cuando más lluvia ha caído. Una situación que ha provocado que se inunde algún sótano. El barranco se encuentra a revosar y desde el Ayuntamiento, tal y como confirma el alcalde, José Miguel Martín, se encuentra en alerta.

El viento, como ocurriría con la borrasca Kristin, también está provocando daños. "Hay árboles caídos en alguna carretera, ya retirándose". También comunica la caída de una torreta de luz en la calle Mirador.

El viento ha sido especialmente voraz en Navalvillar de Ibor, donde se han registrado rachas de hasta 100 kilómetros por hora.

Guardia Civil

La Guardia Civil ha comunicado que ha procedido a restringir el paso y regular el tráfico en el acceso a Zarza de Granadilla por la EX-205, debido a la inundación de la carretera de la Estación (travesía). Asimismo, se ha señalizado una zona inundada pero transitable en el cruce de la EX-205 (punto kilométrico 104,500) con la CC-215, con el fin de garantizar la seguridad vial y prevenir riesgos a los usuarios de la vía.

Son muchas las carreteras afectadas por el temporal, como viene siendo habitual en las últimas semanas. Hasta 22 carreteras se encuentran afectadas.

Vías afectadas por la borrasca Leonardo CC-146 (EX-117 a límite Portugal por Zarza la Mayor); afección kms. 3.400 al 3.900, anegamiento vía por lluvia intensa. Nivel Negro.

CC-437 (EX-118 a Pico Villuercas), afección kms. 0 al 10,800. Nivel negro de circulación por nieve en calzada. Señalizado.

CC-224 De Hervás (EX-205) a N-110 (a Cabezuela del Valle) (ctra. del puerto de Honduras) afección kms. 0 al 31,300. Nivel negro de circulación por nieve en calzada. Señalizado.

CC-242 (De Piornal (CC-233/CC-241) a Garganta la Olla (CC-243)), Motivo nevadas queda cortada al tráfico. Nivel negro.

CC-350 De Trujillo a Ibahernando; socavón km 15.000 corte total calzada. Desvíos km 10.100 y 17.200 por Diputación hacia A5 (Kms. 259 o 268) y EX381 (Ruanes), respectivamente.

N-521 PK.147. Cruce de los Manzanos. Acceso a las Casiñas. Agua cruce por carretera. Señalizado.

EX-355 PK.13. Zorita. Agua cruza carretera. Comunicado al 112.

CC-344. Km.4 y 13. De Arroyomolinos a Almoharín. Agua cruza carretera. Comunica al 112.

N-523 PK.24. Agua cunetas inunda parcialmente la calzada. Señalizado

Carretera de Valdefuentes a Albalá, cortada por agua en la calzada.

Acceso cortado a la urbanización Cuartos de Baño, en t.m. de Cáceres.

A-5 (Madrid a límite con Portugal), socavón con corte de carril izquierdo entre los km 244 y 244,800 sentido Badajoz.

CC-151 carretera de Vegaviana a Moraleja, cortada por inundación de calzada. Señalizada.

CC-157, Coria a Casillas de Coria, pk 3,1. Afección de un carril por balsa de agua y desprendimiento de tierra en un carril. Señalizado.

A-5, pk:240, dirección Madrid, socavón en carril derecho. Corte de carril derecho señalizado. Y carril derecho del pk 287 al 292 sentido Madrid.

EX322 Entrada al Casar de Cáceres, cortada por calzada inundada.

CC-162, carretera de Torrejoncillo a Holguera, cortada por inundación de calzada.

C.Gral Nº4, cortado por inundaciones en la calzada entre Valverde de la Vera y Barquilla de Pinares.

C.Gral Nº8, entre pk 15 y 16, del t.m. Tiétar, cortada por inundaciones en la calzada.

EX108, PK:90 Coria, cortado un carril por balsas de agua en la calzada.

CC-315, t.m. de Mata de Alcántara, cortada carretera, por inundación de calzada.

CC-215, entrada a Zarza de Granadilla, cortada por inundación de la calzada.

Por otro lado, comunican varios desalojos realizados. A las 09.38 horas se ha producido el desalojo total del Camping la Chopera, del t.m. de Plasencia (Cáceres), afectando a 25 personas (12 alojadas y el resto eran trabajadores y familias de estos). Allí se ha desbordado el río Jerte y ha entrado agua en algunos alojamientos.

A las 10.10 horas se ha producido el desalojo de una vivienda en la localidad de Torremocha (Cáceres), por entrada de agua procedente del desbordamiento del río Salor. Dicha vivienda se encontraba habitada por un varón de 60 años, con movilidad reducida, que no ha sufrido lesión alguna.

Por otro lado, a las 10.55 horas se ha producido el desalojo de una vivienda en localidad de Navas del Madroño (Cáceres), por entrada de agua procedente del desbordamiento de un arroyo cercano. Dicha vivienda se encontraba habitada por una mujer de 87 años, que tampoco ha sufrido lesión alguna.