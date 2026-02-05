Un cerdito sorprende a vecinos y conductores en el barrio de La Piedad de Trujillo

La imagen más insólita del día en Trujillo no la ha dejado la lluvia ni la granizada de la tarde, sino un inesperado protagonista de cuatro patas. Alrededor del mediodía, un pequeño cerdito ha aparecido deambulando por el barrio de La Piedad, despertando la curiosidad y las sonrisas de viandantes y conductores que a esa hora transitaban por la zona.

El animal caminaba con total tranquilidad entre coches y aceras, lo que obligó a algunos vecinos a extremar la precaución para evitar cualquier incidente. No tardaron en llegar los primeros vídeos y fotografías a las redes sociales, donde muchos trujillanos tiraron de humor. Algunos bromearon con que el cerdito podría haberse “escapado” de alguna de las tiendas de productos ibéricos del barrio.

A pesar del revuelo, a esta hora se desconoce la procedencia del animal y qué ha sido de él finalmente. Tampoco ha trascendido si fue recogido por algún particular o por los servicios municipales.

La escena ha puesto la nota simpática a una jornada marcada por la inestabilidad meteorológica. Tras una mañana pasada por agua, el tiempo dio una tregua hasta después de comer, aunque la calma duró poco: pasadas las siete de la tarde una intensa granizada volvió a sorprender a la ciudad.

Entre paraguas, charcos y cielos encapotados, el paseo improvisado del cerdito se ha convertido, sin duda, en la anécdota más comentada de este lluvioso día en Trujillo.