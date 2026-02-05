La Diputación Provincial de Cáceres destina otros 250.000 euros para la instalación de nuevos hidrantes en los pueblos

La Diputación Provincial de Cáceres aprueba en pleno 250.000 euros para la segunda fase de la instalación de hidrantes en municipios de la provincia. Además, se han aprobado 480.000 destinados a rehabilitación y reparaciones en la Finca Haza de la Concepción; 145.000 para atender situaciones puntuales no incluidas en planes provinciales; 180.110,50 euros para asociaciones sin ánimo de lucro y otras entidades para gastos corrientes y 149.959,40 euros destinados a entidades locales de la provincia para inversiones, obras y gastos corrientes.

Respecto a la red de hidrantes en municipios, se ha aprobado la segunda fase (correspondiente a la tercera zona) de la instalación de hidrantes contra incendios en municipios de la provincia con un presupuesto de 250.000 euros. La portavoz y vicepresidenta primera, Esther Gutiérrez ha señalado en la rueda de prensa previa al pleno que «este año vamos a cubrir la segunda fase con una inversión de 250.000 euros más para instalar 26 hidrantes. Habrá unos 25 kilómetros de distancia de un hidrante a otro para una buena cobertura. Lo que pretendemos es fortalecer esta red para mejorar la carga de los vehículos contra incendios con aparatos hidráulicos conectados a la red de abastecimiento». Recordar que el SEPEI, tras un estudio de la situación de hidrantes, alertó de la insuficiencia de los mismos en algunos municipios para poder ser usados en incendios, especialmente cuando adquieren dimensiones considerables y se necesita de grandes cantidades de agua para ser extinguido desde el exterior de un edificio. En 2025, se puso en marcha la primera fase actuando en 31 municipios con otros 250.000 euros.