Patrimonio
Historia y patrimonio se dan cita en Trevejo con una charla y una ruta turística
Una charla sobre la evolución histórica de la región y una ruta por el enclave fronterizo componen la programación que Trevejo ha preparado para divulgar su patrimonio histórico
Trevejo, pedanía del municipio de Villamiel con menos de 30 habitantes, acogerá durante los próximos días dos actividades culturales centradas en la divulgación histórica y la puesta en valor del patrimonio del norte de Extremadura. Las propuestas se desarrollarán el jueves 5 de febrero y el domingo 8 de febrero, con el objetivo de acercar la historia y el paisaje de la zona tanto a la población local como a visitantes. Ambas están organizadas por Guías-Historiadores de Extremadura.
La primera de las actividades tendrá lugar este jueves a las 19.00 horas en el Buen Avío de Trevejo, donde se celebrará una charla impartida por Juan Rebollo sobre el periodo posterior a la dominación romana. Bajo el título 'Extremadura después de Roma', explicará un momento clave para entender la evolución histórica de la región.
Ruta
La programación continuará el domingo 8 de febrero con la actividad 'Trevejo: frontera, granito y aceite', con la colaboración de SEdAP (Sociedad Extremeña de Arqueología y Patrimonio). Se trata de un recorrido histórico y paisajístico de dificultad baja, con una distancia aproximada de 3 kilómetros, que incluirá una degustación.
El paseo comenzará a las 10.30 horas desde el aparcamiento de Trevejo, la plaza del Corro, y estará guiado por Guías-Historiadores de Extremadura, combinando el conocimiento del entorno natural con la interpretación histórica de este enclave fronterizo. El precio es de 12 euros, salvo para los socios de SEdAP, a los cuales les costará 10 euros.
Estas actividades se enmarcan en una programación cultural que apuesta por la divulgación del patrimonio histórico, cultural y paisajístico de Trevejo y su entorno, reforzando su valor como espacio de interés histórico y turístico en el norte de la región.
