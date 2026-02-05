Historia y patrimonio se dan cita en Trevejo con una charla y una ruta turística

Trevejo, pedanía del municipio de Villamiel con menos de 30 habitantes, acogerá durante los próximos días dos actividades culturales centradas en la divulgación histórica y la puesta en valor del patrimonio del norte de Extremadura. Las propuestas se desarrollarán el jueves 5 de febrero y el domingo 8 de febrero, con el objetivo de acercar la historia y el paisaje de la zona tanto a la población local como a visitantes. Ambas están organizadas por Guías-Historiadores de Extremadura.

La primera de las actividades tendrá lugar este jueves a las 19.00 horas en el Buen Avío de Trevejo, donde se celebrará una charla impartida por Juan Rebollo sobre el periodo posterior a la dominación romana. Bajo el título 'Extremadura después de Roma', explicará un momento clave para entender la evolución histórica de la región.

Cartel de la charla de Juan Rebollo. / Guías-Historiadores de Extremadura

Ruta

La programación continuará el domingo 8 de febrero con la actividad 'Trevejo: frontera, granito y aceite', con la colaboración de SEdAP (Sociedad Extremeña de Arqueología y Patrimonio). Se trata de un recorrido histórico y paisajístico de dificultad baja, con una distancia aproximada de 3 kilómetros, que incluirá una degustación.

El paseo comenzará a las 10.30 horas desde el aparcamiento de Trevejo, la plaza del Corro, y estará guiado por Guías-Historiadores de Extremadura, combinando el conocimiento del entorno natural con la interpretación histórica de este enclave fronterizo. El precio es de 12 euros, salvo para los socios de SEdAP, a los cuales les costará 10 euros.

Cartel de la ruta por Trevejo. / Guías-Historiadores de Extremadura

Estas actividades se enmarcan en una programación cultural que apuesta por la divulgación del patrimonio histórico, cultural y paisajístico de Trevejo y su entorno, reforzando su valor como espacio de interés histórico y turístico en el norte de la región.