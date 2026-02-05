Morales y Miguel Martins, presidente de AITI, destacan la importancia de la autovía IC31 para el desarrollo turístico transfronterizo

El presidente de la Diputación Provincial de Cáceres, Miguel Ángel Morales, ha recibido en su despacho al presidente de la Asociación Ibérica de Turismo del Interior (AITI), Miguel Martins, en un encuentro que se enmarca en el compromiso permanente de la institución provincial por consolidar y afianzar las relaciones con Portugal a través de la cooperación con entidades y colectivos de ambos lados de La Raya.

Durante la reunión, uno de los principales asuntos abordados fue la celebración del II Congreso Mundial de Turismo Interior, que tendrá lugar los días 18 y 19 de noviembre en la ciudad portuguesa de Guarda. Este encuentro se ha consolidado como un foro de referencia a nivel ibérico e internacional para el análisis y el debate estratégico sobre los retos y oportunidades que afrontan los territorios del interior en materia turística.

Tras el encuentro, el presidente de AITI subrayó la importancia de seguir fortaleciendo las relaciones entre regiones fronterizas de España y Portugal. “Tenemos que continuar con las relaciones entre estas dos regiones a los dos lados de Portugal y España”, señaló Miguel Martins, quien destacó el valor del intercambio de buenas prácticas, la cooperación institucional y la construcción de modelos de desarrollo turístico adaptados a las particularidades del interior.

Conexión regular de autobús

Otro de los temas que centró la reunión fue la mejora de las comunicaciones, un aspecto que Martins calificó como “vital para el desarrollo de los territorios”. En este sentido, puso el foco en la necesidad de establecer una conexión regular por autobús entre las capitales de distrito de Cáceres y Castelo Branco, una iniciativa en la que, según explicó, ya se está trabajando con un operador, ya que actualmente el desplazamiento entre ambas ciudades solo es posible en vehículo privado.

Asimismo, se incidió en la importancia de continuar reclamando la construcción definitiva de la autovía IC31, que conectará Castelo Branco con Monfortiño y dará continuidad a la EX-A1 extremeña, una infraestructura clave para mejorar la conectividad y favorecer el desarrollo económico y turístico de la zona transfronteriza.