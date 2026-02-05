'Piornal, un pueblo sin humos': la sostenibilidad y la Agenda 2030, pilares del proyecto de la Comunidad Salto del Calderón y la Diputación de Cáceres

Un proyecto nacido desde la ciudadanía y con vocación de convertirse en referente para otros municipios de la provincia y del conjunto del país. Esa ha sido la motivación de la reunión mantenida por el presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, con representantes de la Comunidad Energética del Salto del Calderón de Piornal. Al encuentro asistieron Ana María Moreno Vicente, Beatriz Prieto y Cayetano Escudero, promotores de una iniciativa que apuesta de forma decidida por la sostenibilidad, la participación social y la independencia energética del medio rural.

Durante la reunión, en la que también estuvo presente el alcalde de Piornal, diputado provincial y vicepresidente del Consorcio MásMedio de la Diputación de Cáceres, Javier Prieto, el presidente provincial ha puesto en valor el carácter ejemplar del proyecto, al que ha definido como una iniciativa “ejemplar para el desarrollo del medio rural”, destacando su contribución a la lucha contra el cambio climático, la generación de oportunidades económicas y la fijación de población en el territorio, todo ello desde una perspectiva participativa y sostenible.

Agenda 2030

La Comunidad Energética del Salto del Calderón de Piornal se constituyó a finales de 2022 y cuenta en la actualidad con más de 220 socios, entre familias, pequeñas y medianas empresas y el propio ayuntamiento. Su objetivo es alcanzar la independencia energética del municipio en el año 2030 mediante el aprovechamiento de los recursos naturales del entorno, como el sol, el agua, el viento y la biomasa. Bajo el nombre “Piornal, un pueblo sin humos”, el proyecto se alinea con la Agenda 2030 y trabaja de manera integral en energías renovables, eficiencia energética, educación medioambiental y movilidad sostenible.

Durante el encuentro, Ana María Moreno expuso los avances ya alcanzados, entre los que destaca la puesta en marcha de una planta fotovoltaica comunitaria financiada por los propios socios, así como la próxima implantación de una segunda instalación que incorporará sistemas de almacenamiento. Asimismo, ha detallado los planes más innovadores del proyecto, como la creación de una central minihidráulica de bombeo que utilizaría una balsa de riego existente en colaboración con la Comunidad de Regantes.

Esta infraestructura se concibe como una batería natural para almacenar energía y situaría a Piornal como un referente a nivel regional y nacional, un ámbito en el que el presidente de la diputación se ha comprometido a colaborar. En este contexto, Moreno señaló que “este proyecto es de gran envergadura y requiere apoyo institucional, ya que los socios no pueden asumir el porcentaje no subvencionado”.

Contra la pobreza energética

Miguel Ángel Morales, por su parte, valoró especialmente el fuerte componente social y participativo de la comunidad energética, subrayando que se trata de una iniciativa impulsada desde la ciudadanía, con el ayuntamiento integrado como un socio más, y con una clara vertiente educativa y social. En este sentido, ha puesto el acento en su enfoque contra la pobreza energética y ha destacado la importancia de que las administraciones públicas “acompañen y respalden proyectos que nacen desde el territorio y que demuestran que otro modelo energético y de desarrollo rural es posible”.

Imagen de la reunión en la Diputación de Cáceres. / Diputación de Cáceres

Desde la Diputación de Cáceres se estudiarán distintas vías de colaboración para apoyar tanto las jornadas formativas que la comunidad energética tiene previsto organizar en Piornal como otras actuaciones estratégicas del proyecto, reforzando así el compromiso de la institución provincial con una transición energética justa, el desarrollo sostenible y la revitalización del medio rural.

La iniciativa persigue no solo reducir emisiones y avanzar hacia una energía limpia y de bajo coste, sino también fijar población, atraer empresas, impulsar una economía circular y verde y fortalecer la cohesión social del municipio, con especial atención al empoderamiento ciudadano, la inclusión de las personas mayores y la igualdad de oportunidades. Además, la comunidad energética participa activamente en redes de colaboración regionales, nacionales y europeas, formando parte de programas como Citizen-Led Renovation y presentando su experiencia en foros nacionales e internacionales. “Tenemos claro que este modelo es totalmente replicable en otros pueblos de Extremadura y del país”, concluye Ana María Moreno.