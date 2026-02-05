El río Jerte desborda su cauce en zonas llanas como Rebollar, Valdastillas y El Torno

En Tornavacas, el aumento significativo del caudal se ha registrado esta mañana a primera hora (entre las 8:30-9:30 de la mañana). Aquí, en la parte más alta del Jerte, no hay problemas de inundaciones por el desnivel que hay, pero sí ha bajado mucha agua en muy poco tiempo debido a la lluvia y también al deshielo de la nieve que ha caído estas semanas de atrás en la sierra.

Estos episodios no dejan de ser habituales en días como este en el que confluyen estos dos factores: lluvia destacada y deshielo a consecuencia de tener temperaturas más elevadas que los días previos.

La lluvia acumulada en lo que llevamos de día en Tornavacas, hasta las 12: 00, es de 65 l/mm, una cantidad significativa, siendo la localidad extremeña que más precipitación ha acumulado (hasta el momento).

Ahora el caudal en la cabecera del Jerte (Tornavacas) ha bajado con respecto a primera hora de la mañana, pero el río lleva mucha agua en el tramo comprendido entre Jerte y Plasencia, pues son muchas las gargantas y arroyos que confluyen en él en este tramo, y mucha la lluvia caída en la sierra y el agua del deshielo que procede de ellas.

Donde más agua lleva ahora (mediodía) es en los términos municipales de Navaconcejo hacia abajo. Se está constantemente vigilando su caudal y en puntos concretos de las zonas más llanas (términos de Rebollar, Valdastillas y El Torno), ya se ha salido de su cauce habitual, aunque sin ocasionar, de momento, daños materiales dignos de mención.