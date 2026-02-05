Vecinos denuncian el corte de la vía entre la EX-208 y la A-5 por riesgo de hundimiento tras tres años de deterioro
Los vecinos aseguran que el vial arrastra graves desperfectos desde hace tres años y reclaman una intervención urgente.
El acceso que conecta la carretera EX-208, a la altura de La Aldea del Obispo, con el kilómetro 240 de la autovía A-5, junto al restaurante El Cruce, ha quedado cerrado al tráfico por peligro de hundimiento, según han denunciado vecinos de la zona. La medida se ha adoptado esta misma mañana ante el agravamiento del estado del firme.
Los afectados aseguran que la carretera lleva más de tres años presentando importantes desperfectos, sin que hasta la fecha se hayan acometido actuaciones de mejora. Según explican en un escrito, el mantenimiento de la vía corresponde al Ayuntamiento de Trujillo, administración a la que —afirman— se han dirigido en reiteradas ocasiones para solicitar una intervención urgente.
“No se ha hecho nada desde entonces y toda la responsabilidad del mantenimiento recae en el Ayuntamiento, que hace caso casi omiso a las peticiones para proceder al arreglo”, señalan en su comunicado. Los vecinos lamentan que el corte se haya producido sin que exista, por el momento, un plan claro de actuación.
De acuerdo con la información trasladada por los propios usuarios habituales de este tramo, no hay constancia de que se vaya a ejecutar una reparación ni a corto ni a largo plazo, lo que ha generado preocupación por las dificultades de acceso a varias fincas y los desvíos obligatorios.
El cierre afecta especialmente a residentes y trabajadores que utilizan a diario esta conexión como enlace directo con la autovía. Reclaman que las administraciones competentes aclaren la titularidad exacta del vial y que se adopten medidas urgentes para garantizar la seguridad.
