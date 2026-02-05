El zasca de la alcaldesa de Trujillo al concejal no adscrito: “Ese sillón que ocupa lo tiene bajo las siglas del PP”

El tramo final del pleno municipal de ayer, dejó uno de los momentos más tensos de la sesión con un duro cruce de palabras entre la alcaldesa de Trujillo, Inés Rubio, y el concejal no adscrito, Juan Manuel Mariscal.

El edil aprovechó de nuevo el turno de ruegos y preguntas para hacerse eco de varias denuncias de la agrupación Somos Cáceres publicadas en los medios, en las que se cuestiona la situación del municipio, y para criticar la gestión del equipo de gobierno en asuntos como el estado de las calles, el alumbrado público o la organización de los próximos carnavales. Mariscal llegó incluso a pedir la dimisión de la regidora por la situación de la Policía Local y por no haber cesado, a su juicio, al jefe accidental del cuerpo.

La alcaldesa respondió con firmeza y recriminó al concejal que utilizara el pleno para trasladar mensajes de un partido político del que forma parte fuera de la Corporación. “Usted aquí no es Somos Cáceres, es concejal no adscrito”, le recordó Rubio, subrayando que el acta que ocupa procede de su anterior pertenencia al Partido Popular.

El intercambio fue subiendo de tono. La regidora defendió que el gobierno municipal está trabajando para resolver los problemas planteados y acusó a Mariscal de tener “una doble intencionalidad manifiesta”. El concejal replicó que se limitaba a citar noticias publicadas y a trasladar quejas vecinales.

El choque verbal evidenció la distancia entre ambos y marcó un final de pleno especialmente bronco, que contrastó con el consenso alcanzado minutos antes en otros puntos del orden del día.