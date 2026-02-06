La borrasca Leonardo derrumba parte del antiguo colegio de monjas de Aldeanueva de la Vera: "Se volverá a levantar, si Dios quiere"

Aldeanueva de la Vera se vio afectada por los efectos de la borrasca Leonardo, un nuevo temporal que puso en alerta naranja a varias comarcas del norte de la provincia de Cáceres. En la pequeña localidad de La Vera, varios edificios quedaron parcialmente derrumbados.

Entre ellas lo que era el antiguo colegio de monjas de Aldeanueva, perteneciente actualmente a la Congregación Hijas de la Virgen de los Dolores. El edificio, donde se realizaban retiros y convivencias, se encontraba en plena reforma por su estado, desde el mes de septiembre, pero las obras poco han tenido que ver con el derrumbe.

Afortunadamente, no hay heridos, ya que en el momento no había ningún trabajador ni ningún vecino por allí. La caída, parcial, ha provocado el cierre de la calle, y afectó a la techumbre y la fachada que da a la calle por la que discurre la Ruta del Emperador.

La reforma no tuvo que ver

El suceso supone un varapalo tanto para la Congregación como para la constructora, a la cual le quedaba apenas un mes para ver finalizada la reforma. Ni el antiguo colegio ni las otras cuatro casas, sin habitantes, pudieron resistir a un panorama que, según testigos, transformó la calle en, prácticamente, "un río".

Estado de una de las casas derrumbadas por el temporal. / Cedida

No obstante, María del Carmen Álvarez, Superiora General de Hijas Virgen de los Dolores, se mostró medianamente optimista al no lamentar "desgracias personales". "Los obreros pudieron salir, y no ha habido tampoco ninguna desgracia por la vecindad, porque eran las nueve y media de la mañana. La calle está cortada y sí, ha sido un colapso del edificio. Pero lo más importante es que no hay víctimas, no hay desgracias personales".

Una senda que recogen otros alcaldes y alcaldesas de municipios afectados: mientras no haya daños personales, todo es secundario. "La casa se levantará, si Dios quiere".