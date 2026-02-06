Consecuencias del temporal
La borrasca Leonardo derrumba parte del antiguo colegio de monjas de Aldeanueva de la Vera: "Se volverá a levantar, si Dios quiere"
La constructora y la Congregación Hijas de la Virgen de los Dolores lamentan los daños materiales, pero celebran la ausencia de heridos tras el derrumbe parcial
Aldeanueva de la Vera se vio afectada por los efectos de la borrasca Leonardo, un nuevo temporal que puso en alerta naranja a varias comarcas del norte de la provincia de Cáceres. En la pequeña localidad de La Vera, varios edificios quedaron parcialmente derrumbados.
Entre ellas lo que era el antiguo colegio de monjas de Aldeanueva, perteneciente actualmente a la Congregación Hijas de la Virgen de los Dolores. El edificio, donde se realizaban retiros y convivencias, se encontraba en plena reforma por su estado, desde el mes de septiembre, pero las obras poco han tenido que ver con el derrumbe.
Afortunadamente, no hay heridos, ya que en el momento no había ningún trabajador ni ningún vecino por allí. La caída, parcial, ha provocado el cierre de la calle, y afectó a la techumbre y la fachada que da a la calle por la que discurre la Ruta del Emperador.
La reforma no tuvo que ver
El suceso supone un varapalo tanto para la Congregación como para la constructora, a la cual le quedaba apenas un mes para ver finalizada la reforma. Ni el antiguo colegio ni las otras cuatro casas, sin habitantes, pudieron resistir a un panorama que, según testigos, transformó la calle en, prácticamente, "un río".
No obstante, María del Carmen Álvarez, Superiora General de Hijas Virgen de los Dolores, se mostró medianamente optimista al no lamentar "desgracias personales". "Los obreros pudieron salir, y no ha habido tampoco ninguna desgracia por la vecindad, porque eran las nueve y media de la mañana. La calle está cortada y sí, ha sido un colapso del edificio. Pero lo más importante es que no hay víctimas, no hay desgracias personales".
Una senda que recogen otros alcaldes y alcaldesas de municipios afectados: mientras no haya daños personales, todo es secundario. "La casa se levantará, si Dios quiere".
- Ingrid deja su peor huella en el norte de la provincia de Cáceres: siguen cinco carreteras cortadas, se decreta el Nivel Negro de circulación y el termómetro baja a -6 grados
- El comercio donde compraron la merienda varias generaciones de Jaraíz de la Vera
- El temporal azota la provincia de Cáceres: un desbordamiento en la garganta de las Nogaledas afecta a una vivienda de Navaconcejo
- El restaurante del Museo Vostell de Malpartida de Cáceres denuncia el abandono del camino de acceso: 'Los clientes no pueden pasar
- El temporal desborda Cáceres: Arroyo de la Luz, Valdefuentes y Navalvillar de Ibor, entre los más afectados
- Muere una mujer de 44 años de Abertura, en Cáceres, arrastrada por la corriente en las playas de Punta Cana
- La borrasca Ingrid azota Cáceres: cerrada la carretera de Zarza la Mayor por inundación y la del puerto de Honduras por nieve
- Susi, el técnico de ambulancias fuera de servicio que ayudó en el trágico accidente del cruce de la carretera de Cedillo: 'Era mi obligación parar