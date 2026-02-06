La borrasca Leonardo obliga al Sepei a intervenir en 40 ocasiones en la provincia de Cáceres

Una nueva borrasca, Leonardo, afectó de lleno la provincia de Cáceres a lo largo de este jueves, tal y como viene ocurriendo en las últimas semanas. Las fuertes y constantes lluvias, acompañado del viento, hicieron que varias localidades necesitaran la intervención de los bomberos del Sepei, pertenecientes a la Diputación Provincial de Cáceres.

Fueron unas 40 actuaciones, según han comunicado, en distintos parques de la provincia. Las intervenciones se llevaron a cabo en las localidades de Cáceres, Sierra de Fuentes, Malpartida de Plasencia, Plasencia, Coria, Torrejoncillo, Moraleja, Navalmoral de la Mata, Talayuela, Jaraíz de la Vera, Trujillo, Deleitosa y Valencia de Alcántara.

Actuaciones

La mayoría estuvieron relacionadas con desprendimientos de chapas, tejas, fachadas, canalones y otros elementos constructivos, así como con caídas de árboles y ramas que generaban riesgo para personas y bienes, especialmente en las localidades de Cáceres, Plasencia, Coria y Navalmoral de la Mata. También se atendieron inundaciones puntuales, desalojos preventivos y la retirada de obstáculos en la vía pública.

Asimismo, se realizaron rescates de animales, destacando una intervención en el término municipal de Torrejoncillo, donde varios caballos quedaron atrapados en un islote tras la crecida del caudal.

Actuación del Sepei. / Diputación de Cáceres

Igualmente, se llevaron a cabo actuaciones de prevención y evaluación, como reuniones de coordinación en la localidad de Moraleja. Algunos avisos quedaron registrados como partes sin intervención, tras comprobarse que no era necesaria la actuación operativa.

La jornada estuvo marcada por un elevado número de incidencias derivadas de las condiciones meteorológicas adversas, lo que requirió una respuesta continuada y coordinada de los distintos parques de intervención en las localidades afectadas.