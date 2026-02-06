Consecuencias del temporal
La borrasca Leonardo obliga al Sepei a intervenir en 40 ocasiones en la provincia de Cáceres
Las fuertes rachas de viento y las precipitaciones provocaron desprendimientos, caídas de árboles e inundaciones, lo que requirió la intervención de los bomberos de Cáceres en varios municipios
Una nueva borrasca, Leonardo, afectó de lleno la provincia de Cáceres a lo largo de este jueves, tal y como viene ocurriendo en las últimas semanas. Las fuertes y constantes lluvias, acompañado del viento, hicieron que varias localidades necesitaran la intervención de los bomberos del Sepei, pertenecientes a la Diputación Provincial de Cáceres.
Fueron unas 40 actuaciones, según han comunicado, en distintos parques de la provincia. Las intervenciones se llevaron a cabo en las localidades de Cáceres, Sierra de Fuentes, Malpartida de Plasencia, Plasencia, Coria, Torrejoncillo, Moraleja, Navalmoral de la Mata, Talayuela, Jaraíz de la Vera, Trujillo, Deleitosa y Valencia de Alcántara.
Actuaciones
La mayoría estuvieron relacionadas con desprendimientos de chapas, tejas, fachadas, canalones y otros elementos constructivos, así como con caídas de árboles y ramas que generaban riesgo para personas y bienes, especialmente en las localidades de Cáceres, Plasencia, Coria y Navalmoral de la Mata. También se atendieron inundaciones puntuales, desalojos preventivos y la retirada de obstáculos en la vía pública.
Asimismo, se realizaron rescates de animales, destacando una intervención en el término municipal de Torrejoncillo, donde varios caballos quedaron atrapados en un islote tras la crecida del caudal.
Igualmente, se llevaron a cabo actuaciones de prevención y evaluación, como reuniones de coordinación en la localidad de Moraleja. Algunos avisos quedaron registrados como partes sin intervención, tras comprobarse que no era necesaria la actuación operativa.
La jornada estuvo marcada por un elevado número de incidencias derivadas de las condiciones meteorológicas adversas, lo que requirió una respuesta continuada y coordinada de los distintos parques de intervención en las localidades afectadas.
- Ingrid deja su peor huella en el norte de la provincia de Cáceres: siguen cinco carreteras cortadas, se decreta el Nivel Negro de circulación y el termómetro baja a -6 grados
- El comercio donde compraron la merienda varias generaciones de Jaraíz de la Vera
- El temporal azota la provincia de Cáceres: un desbordamiento en la garganta de las Nogaledas afecta a una vivienda de Navaconcejo
- El restaurante del Museo Vostell de Malpartida de Cáceres denuncia el abandono del camino de acceso: 'Los clientes no pueden pasar
- El temporal desborda Cáceres: Arroyo de la Luz, Valdefuentes y Navalvillar de Ibor, entre los más afectados
- Muere una mujer de 44 años de Abertura, en Cáceres, arrastrada por la corriente en las playas de Punta Cana
- La borrasca Ingrid azota Cáceres: cerrada la carretera de Zarza la Mayor por inundación y la del puerto de Honduras por nieve
- Susi, el técnico de ambulancias fuera de servicio que ayudó en el trágico accidente del cruce de la carretera de Cedillo: 'Era mi obligación parar