Casar de Cáceres impulsa un modelo energético más justo en las Jornadas de Liderazgo sobre comunidades energéticas

Casar de Cáceres habla de futuro y energía. Este jueves ha tenido lugar la inauguración de la Jornada de Liderazgo de los Grupos de Acción Local en la creación de Comunidades Energéticas e Innovación Rural en Casar de Cáceres, un espacio clave para impulsar un modelo energético más justo y participativo.

La jornada tuvo como escenario el edificio Creofonte, y duró de las 9.30 hasta las 14.00. Casi cinco horas en las que se habló de geopolítica, IA y, sobre todo, energía.

Jornadas de Liderazgo de los Grupos de Acción Local en la creación de Comunidades Energéticas e Innovación Rural. / E.P

En la inauguración participó la diputada de Medio Ambiente, Transición Ecológica y Agricultura y Ganadería, Angélica García, destacando el papel fundamental de las Comunidades Energéticas, que empoderan a la ciudadanía y la sitúan en el centro de la toma de decisiones sobre la energía.

A partir de las 11.30 dio comienzo el bloque técnico, donde participaron empresas como TAGUS (Asociación para el Desarrollo de la Comarca Tajo-Salor-Almonte), Adesiman, Recamder, Miteco o Redeia.

Objetivos

La jornada impulsada en torno a la cooperación territorial y las comunidades energéticas nace con una vocación claramente práctica: trasladar conocimiento, generar alianzas y dotar de herramientas a quienes trabajan sobre el terreno en el desarrollo rural de Extremadura. El programa se articuló en torno a varios objetivos estratégicos que buscan fortalecer el papel de los Grupos de Acción Local (GAL) en un contexto marcado por la transición energética y el reto demográfico.

Entre las metas principales figuraba la transferencia de modelos de éxito, con la presentación del sistema de cooperativas de segundo grado testado por Adesiman, concebido como una experiencia replicable en otros territorios extremeños. A ello se suma la intención de promover la cooperación interterritorial, sentando las bases de un proyecto conjunto entre los distintos GAL de la región.

Las jornadas también pusieron el foco en el empoderamiento de estas entidades como agentes clave del liderazgo territorial, especialmente en materias relacionadas con la energía y la fijación de población.

En paralelo, se abordó la dimensión de la innovación social y tecnológica, con un análisis específico del impacto de la inteligencia artificial en la gestión de comunidades energéticas, un ámbito emergente que plantea tanto oportunidades como desafíos.

Otro de los ejes de trabajo será la clarificación del marco jurídico necesario para la constitución de entidades energéticas, ofreciendo a los asistentes una hoja de ruta legal que facilite la puesta en marcha de proyectos.

Además, se entregaron herramientas prácticas, incluyendo el acceso a guías especializadas y a los servicios de las Oficinas de Transformación Comunitaria (OTC), con el objetivo de reforzar la capacidad operativa de los participantes.

Perfil

El encuentro estuvo dirigido a un perfil diverso pero estrechamente vinculado al desarrollo local: responsables políticos, técnicos de desarrollo y gerentes de los Grupos de Acción Local de Extremadura, así como alcaldes y concejales de la comarca Tajo-Salor-Almonte.

Asistentes a las jornadas. / Diputación de Cáceres

También se abrió a promotores de comunidades energéticas, empresas del sector y a cualquier persona interesada en estos procesos de transformación territorial. De este modo, las jornadas aspiraron a convertirse en un espacio de intercambio, formación y coordinación que impulse nuevas iniciativas con impacto real en el territorio.