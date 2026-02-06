El Día del Misionero Extremeño reunirá en Galisteo a fieles y agentes pastorales para visibilizar la labor misionera

La localidad cacereña de Galisteo se convertirá el próximo 7 de marzo en punto de encuentro del espíritu misionero extremeño con la celebración del Día del Misionero Extremeño, una jornada de convivencia, oración y compromiso que este año se desarrollará bajo el lema 'Llamados a la Misión'. El evento reunirá a fieles, agentes pastorales y personas vinculadas a la acción solidaria de la Iglesia en una cita que pretende visibilizar la dimensión misionera de Extremadura y reforzar los lazos entre las diócesis de la región.

La jornada está organizada por las Obras Misionales Pontificias y las delegaciones de misiones de Extremadura, con el objetivo de reconocer y poner en valor la labor de quienes dedican su vida al servicio de las comunidades más vulnerables en distintos puntos del mundo. Además del componente espiritual, el encuentro busca fomentar el intercambio de experiencias y fortalecer el compromiso solidario de la comunidad extremeña.

Programa

El programa comenzará a las 10.00 horas en la plaza Mayor de Galisteo con la acogida de los participantes, acompañada de café y dulces, en una actividad que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento. A las 10.45 horas, en la iglesia parroquial, tendrá lugar la oración inicial organizada por la Diócesis de Coria-Cáceres, seguida de los saludos institucionales. Está prevista la intervención del delegado de misiones de Coria-Cáceres, del obispo, de la alcaldesa de Galisteo y del párroco de la localidad.

Uno de los momentos centrales llegará a las 11.30 horas con el testimonio misionero de monseñor Alberto Vera, obispo de Nacala, en Mozambique, quien compartirá su experiencia pastoral. Posteriormente, a las 12.15 horas, los asistentes podrán participar en una visita guiada por el conjunto histórico de Galisteo.

La Eucaristía se celebrará a las 13.15 horas, presidida por el obispo de Coria-Cáceres, Jesús Pulido. Tras la ceremonia, a las 14.15 horas, se desarrollará una comida compartida, para la que cada participante deberá llevar su propia comida, favoreciendo así un espacio de convivencia informal.

La tarde

La programación de la tarde continuará a las 15.15 horas con un testimonio sobre cooperación misionera con Zimbabue, que permitirá conocer de primera mano proyectos solidarios en ese país africano. La jornada concluirá a las 16.00 horas con un viacrucis misionero por las calles de la localidad, con salida y llegada en el templo parroquial.

Con esta iniciativa, Galisteo se convierte en escenario de una cita que combina espiritualidad, formación y encuentro comunitario, reforzando el compromiso misionero y solidario que caracteriza a buena parte del tejido social y eclesial extremeño.