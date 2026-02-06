La Ronda de la Piedad encara su recta final con previsión de concluir antes del verano

Las obras de mejora de la Ronda de la Piedad, iniciadas en noviembre de 2025, continúan su desarrollo con la previsión de transformar uno de los accesos más transitados de este barrio de Trujillo. El proyecto se ha estructurado en cinco lotes, cada uno con un periodo de ejecución aproximado de mes y medio, lo que sitúa la duración total de los trabajos en torno a siete meses y medio, aunque el Ayuntamiento confía en que puedan finalizar antes de lo previsto.

Así lo explicó el concejal de Obras, Eduardo Diz, tras el pleno municipal celebrado esta semana. El edil ha reconocido que las condiciones meteorológicas de las últimas semanas están ralentizando el ritmo de algunas actuaciones, aunque ha señalado que la intervención sigue su curso: «el tiempo no está ayudando, pero la idea es terminar incluso antes del plazo marcado».

En estos momentos, los operarios trabajan en la zona próxima a la terraza de la famosa Churrería La Piedad, donde ya se están realizando tareas de extendido de zahorra, compactación del firme y posterior hormigonado. Según ha avanzado Diz, será necesario desmontar de forma inminente la actual estructura de la terraza para poder continuar con la actuación, aunque ha garantizado que volverá a instalarse una vez finalicen los trabajos.

El proyecto contempla además la creación de nuevo acerado y una reordenación del tráfico. La vía pasará a ser de sentido único, siempre garantizando el paso de vehículos y la compatibilidad con el espacio destinado a la hostelería. «La terraza de la churrería se instalará fuera del acerado, siempre que permita la circulación», ha precisado el concejal.

Desde el área de Obras se está a la espera de un informe más detallado por parte del técnico municipal que supervisa la intervención y de la empresa adjudicataria para concretar un calendario más preciso. Diz ha recordado que esta actuación supondrá una mejora integral tanto en accesibilidad como en seguridad vial para este entorno.

Las obras de la Ronda de la Piedad son una de las principales intervenciones urbanísticas en marcha en la ciudad y buscan modernizar una zona estratégica, muy utilizada tanto por vecinos como por visitantes, dada su cercanía a la Plaza de Toros y el área de autocaravanas.