Talleres de pintura rupestre y recreaciones históricas: Jaraicejo ofrece un fin de semana cultural lleno de historia y arqueología

Las IV Jornadas de Estudios Históricos y Arqueología del Parque Nacional de Monfragüe convertirán a Jaraicejo en un punto de encuentro para la divulgación cultural este fin de semana, los próximos 7 y 8 de febrero. El municipio acogerá durante dos días un programa que combina conferencias, talleres, recreaciones históricas y actividades participativas, con el objetivo de acercar el patrimonio, la historia y las tradiciones locales a vecinos y visitantes.

La programación arrancará el sábado 7 a las 12.30 horas con la presentación de las Tradicionales Purificás en la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, un acto que pone el foco en el legado festivo del municipio. Por la tarde, a las 16.00 horas, se celebrará un taller de pintura rupestre dirigido a niños y jóvenes, impartido por Esther Rivera Rubio, licenciada en Historia del Arte y Arqueología. La actividad tendrá lugar en el salón de actos del ayuntamiento, en la Plaza de España.

Historia

A partir de las 17.00 horas se sucederán varias conferencias que profundizan en diferentes episodios históricos. La primera, dedicada a la figura de Luisa de Carvajal y Mendoza, abordará su papel como heroína olvidada de la historia, de la mano de Ana Torres León, licenciada en Humanidades y profesora de Geografía e Historia. Tras una pausa para café y dulces tradicionales, el programa continuará con la ponencia 'Extremadura en América, revisando la conquista', impartida por Manuel Andreu Gálvez, profesor de Derecho de la Universidad de Extremadura.

Imagen del cartel de las Jornadas. / E.P

La jornada del sábado se cerrará con la conferencia sobre la obra del obispo Gutierre de Vargas Carvajal, a cargo de Francisco Baltar Rodríguez, profesor de Derecho de la Universidad de Zaragoza. Como broche final, a las 20.00 horas, se desarrollará una recreación histórica con la participación del público bajo el título 'Petición de deseos en la Fuente de Astarté', organizada por la Asociación de Amigos del Tesoro de Aliseda en la Plaza de España.

Domingo

El domingo 8 continuará la actividad académica en el salón de actos municipal. A las 11.30 horas tendrá lugar la conferencia 'Hijos ilustres de Jaraicejo II', presentada por María Isabel Gil Vaquero, licenciada en Historia del Arte y en Ciencias Religiosas. Posteriormente, a las 12.15 horas, Lucía Díez Rodríguez, licenciada en Historia Antigua por la Universidad Complutense de Madrid, ofrecerá una charla sobre la alimentación y las costumbres culinarias en la Antigua Roma.

Estas jornadas, organizadas por el Ayuntamiento de Jaraicejo y Rutas por Extremadura, con la colaboración de la Diputación de Cáceres, refuerzan la apuesta del municipio por la divulgación cultural y la puesta en valor de su entorno histórico. La combinación de rigor académico, actividades didácticas y recreaciones históricas convierte el evento en una propuesta pensada para todos los públicos, donde el pasado se convierte en una herramienta viva para comprender y disfrutar el presente.