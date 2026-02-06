Trujillo confirma festejos taurinos para el fin de semana de Carnaval
Los festejos se celebrarán del 13 al 15 de febrero con capeas nocturnas, encierros para adultos y un recorrido infantil con bueyes.
Habrá festejos taurinos en la Plaza Mayor. Tras semanas de incertidumbre, la Asociación Encierros Plaza Mayor de Trujillo ha confirmado hoy a través de sus RRSS que el Carnaval contará finalmente con encierros y capeas, un evento muy esperado por los aficionados y que vuelve a formar parte del programa festivo de la ciudad.
La organización ha anunciado el cartel oficial y ha reconocido que se trabaja “a contrarreloj” para que todo esté listo, aunque aseguran que pondrán “el máximo esfuerzo para que salga lo mejor que sabemos”. Los festejos se desarrollarán entre el viernes 13 y el domingo 15 de febrero e incluirán tanto actividades nocturnas como diurnas.
El programa contempla una capea nocturna el viernes, con cinco vacas y posterior animación musical con DJ; el sábado habrá encierro y capeas para adultos con cinco vacas y dos toros; y el domingo se celebrará un encierro infantil con bueyes, seguido de un nuevo festejo para adultos por la tarde.
El Ayuntamiento de Trujillo colabora en la iniciativa, mientras que la gestión corre a cargo de la empresa especializada Organyvent, con amplia trayectoria en la organización de espectáculos taurinos en la provincia.
Con este anuncio se despejan las dudas sobre la presencia de eventos taurinos en el Carnaval trujillano, una tradición que vuelve a la Plaza Mayor y que se espera atraiga a vecinos y visitantes durante el próximo fin de semana festivo.
