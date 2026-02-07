El Bellota Rock se adelanta y anuncia su cartel: será del 28 al 30 de mayo

"Si la octava edición fue un éxito, convirtiéndose en uno de los festivales mejor valorados de 2025, bajar el listón no era una opción. Con esta premisa, la organización comenzó a trabajar en la novena edición, afrontando algunos cambios, pero con el mismo esfuerzo, compromiso e ilusión de su equipo humano". Bellota Rock 2026 ya comienza a prepararse a unos meses de que el rock inunde un año más el entorno de la localidad cacereña de Valdencín.

Ya se conocen las fechas, principal novedad de la próxima edición, así como los grupos asistentes al festival. Esta vez no será en julio, sino los días 28, 29 y 30 de mayo. "Esta decisión responde a diversas circunstancias y dificultades organizativas, que fueron reflexionadas, debatidas y votadas en el seno de la asociación. Aunque todavía es pronto para sacar conclusiones, desde la organización se considera que este cambio puede resultar beneficioso, especialmente en aspectos como las condiciones climáticas, evitando las altas temperaturas del verano en Valdencín".

Otra de las novedades será la Sesión Vermut, pensada para ampliar la oferta musical y lúdica durante el día, en la que se podrá disfrutar también de Skaffolding, con su fusión de estilos, compromiso social y energía festiva; de las extremeñas Marmarrachas, que mezclan parodia, feminismo y calidad interpretativa; y de DJ Morraiko, conocido por sus ritmos cumbieros y su capacidad para convertir cualquier sesión en una auténtica fiesta.

Por lo demás, la organización asegura que se mantiene el formato de siempre: tres días de conciertos, zona de acampada gratuita, abonos a precios populares (28 euros en venta anticipada y 35 euros en taquilla), actividades paralelas. "Y, como siempre, un ambiente cercano y de buen rollo que caracteriza al Bellota Rock desde sus inicios".

Grupos

El festival comenzará con una bienvenida el 28 de mayo en el Espacio Utopía, con una entrada de seis euros que incluye dos consumiciones. La banda extremeña A Garulla, con su cumbia rural, será la encargada de inaugurar la música en directo. A continuación, la formación murciana Awakate continuará la fiesta con su fusión de ritmos latinos, folclore, rap y electrónica. La noche se cerrará con dos sesiones de DJ para mantener el baile hasta el final de la jornada.

El viernes 29 y el sábado 30 de mayo el protagonismo recaerá en el escenario principal, por el que pasarán 12 bandas (seis cada día). "Como en ediciones anteriores, el Bellota Rock apuesta por un cartel diverso, con estilos variados y propuestas poco habituales en otros festivales".

La esencia seguirá siendo la misma, siendo la presencia de bandas extremeñas una prioridad. En esta edición destacan La Telaraña, prometedora banda de punk-rock procedente del Valle del Jerte, y Proyecto Simio, formación cacereña que regresó a los escenarios el pasado verano y que volverá a desplegar su potencia en Valdencín.

"El festival tampoco renuncia a una fuerte presencia femenina, con propuestas lideradas o integradas por mujeres en distintas bandas del cartel", añaden. De este modo, artistas y formaciones como Laura DSK, Machete en Boca, Chulería Joder!, Marmarrachas, o Skafolding aportarán una destacada esencia femenina y compromiso artístico.

Desde la organización prefieren no hablar de 'cabezas de cartel', ya que consideran que todas las bandas lo son. El Bellota Rock es un festival autogestionado y con recursos económicos limitados, lo que obliga a trabajar con cachés razonables y a evitar desequilibrios entre las bandas participantes. En ediciones anteriores, nombres como Manifa, Kop, Biznaga, Dakidarría o Arpaviejas demostraron que es posible contar con propuestas de primer nivel desde el compromiso y la coherencia.

Novena edición

Además, en esta novena edición destaca la presencia de JuantxoSkalari& La Rude Band, "uno de los directos más potentes del Estado", con más de 30 años de trayectoria y una sólida fusión de ska, rocksteady y reggae. También estará Alfredo Piedrafita, mítico guitarrista de Barricada, que presentará su proyecto en solitario revisitando canciones de su histórica banda.

Otra de las grandes apuestas es Crim, una de las bandas más sólidas y respetadas del punk estatal, que actuará por primera vez en Extremadura. A ellos se suman Catalina Grande Piñón Pequeño, trío leonés de punk ácido y directo, y Laura DSK, que combina la actitud del punk-rock con ritmos rápidos y melódicos.

El rap también estará presente y contará con su propio espacio con Machete en Boca, formación valenciana integrada por mujeres, y el festival continuará apostando por proyectos frescos como Chulería Joder y Momo, bandas formadas por músicos con experiencia en otros proyectos que prometen directos intensos.

Como cada año, el Bellota Rock ha mantenido su concurso de bandas, que en esta edición ha recibido 397 propuestas. Las bandas ganadoras han sido Bourbon King (Navarra), con su rap metal, y Addar (País Vasco), con un rock rápido y directo.

Sorpresas y actividades

Además, el viernes habrá una actuación sorpresa que no se desvelará hasta el último momento, y a la que la organización recomienda llegar temprano. A todo ello se suman diversas actividades complementarias durante el fin de semana, como catas de cerveza artesana con maridaje, mercadillo de artesanía o talleres y juegos para los más pequeños. También habrá zona de foodtrucks, y zona de acampada con duchas y baños gratuitos. Los abonos ya están disponibles a un precio de 28 euros más los gastos de gestión en la plataforma woutick.com.

Bellota Rock cuenta con la colaboración de la Diputación de Cáceres, así como del Ayuntamiento de Torrejoncillo y diversas entidades colaboradoras que hacen posible la celebración de este festival en un entorno inmejorable, como Espacio Utopía o la recién formada Federación Extremeña de Festivales Autogestionados (FEFA).

Aún quedan casi cuatro meses, pero el Bellota Rock ya está calentando los motores de una nueva edición del festival que promete estar lleno del mejor rock and roll.