El Cerezo en Flor del Valle del Jerte comienza su cuenta atrás presentando su cartel

La Mancomunidad del Valle del Jerte ya tiene imagen para una de las citas turísticas más reconocibles de Extremadura. El cartel ganador del concurso del Cerezo en Flor 2026 es la obra ‘Madre Naturaleza’, firmada por el valenciano Sergio Iborra Colomer, natural de Xàtiva. La elección marca el inicio simbólico de una nueva edición de la primavera jerteña, un evento que cada año atrae a miles de visitantes para contemplar la floración de los cerezos.

El certamen ha contado en esta edición con once propuestas, una participación que la organización interpreta como muestra del interés artístico que despierta esta celebración. El trabajo ganador está dotado con 800 euros.

El cartel seleccionado propone una lectura simbólica del paisaje jerteño. En ‘Madre Naturaleza’, un personaje de avanzada edad representa la sabiduría acumulada de la tierra y su capacidad generadora de vida. En sus manos descansa un cerezo en flor, metáfora visual de la fertilidad y riqueza ancestral del valle. La composición conecta así el ciclo natural de la floración con la memoria colectiva de la comarca, uno de los elementos identitarios que sustentan esta fiesta.

Cartel oficial Fiesta del Cerezo en Flor 2026. / Turismo Valle del Jerte

Sobre el autor

Sergio Iborra es licenciado en Ciencias de la Información, especializado en Publicidad y Relaciones Públicas. Ha dirigido durante más de quince años el departamento creativo de la agencia valenciana COMUNIQUALIS y ha impartido docencia en marketing en ESIC Valencia.

Su trayectoria incluye premios en numerosos concursos de cartelería festiva, como la Fira d’Agost de Xàtiva, las Fallas de Sagunto, las Bodas de Isabel de Segura de Teruel, las fiestas de Moros y Cristianos de Paterna, la Feria de Mérida o las Festes de Sant Sebastià en la Seu d’Urgell.

Jurado

El jurado encargado de seleccionar la obra estuvo integrado por profesionales vinculados al turismo, la gestión cultural y la administración local: Esperanza Izquierdo, técnica de turismo de la Mancomunidad Municipios del Valle del Jerte; Nuria Maragato, técnica desarrollo de la Sociedad para la Promoción y Desarrollo del Valle del Jerte; Francisco García, alcalde de Casas del Castañar; Amparo Moroño, gestora cultural de la Mancomunidad de Municipios Valle del Jerte; María Sánchez, representante del Ayuntamiento de Tornavacas y Gemma Morales, técnica de turismo de la Diputación Provincial de Cáceres.

Primavera

La programación de la Primavera y Cerezo en Flor 2026 se desarrollará del 20 de marzo al 3 de mayo, estructurada en tres momentos destacados: una primera que es el 'Despertar del Valle', del 20 al 26 de marzo; la segunda, el 'Cerezo en flor', del 27 de marzo al 12 de abril; y la tercera, la 'Lluvia de pétalos', del 13 de abril al 3 de mayo.

Los municipios de Tornavacas y Casas del Castañar acogerán los actos centrales. La inauguración oficial se celebrará en Tornavacas los días 27, 28 y 29 de marzo, mientras que la clausura tendrá lugar en Casas del Castañar los días 10, 11 y 12 de abril.

La eclosión del cerezo en flor / TONI GUDIEL

Desde finales de febrero, visitantes y vecinos podrán consultar la previsión del estado de la floración en los canales oficiales del Valle del Jerte, una herramienta clave para planificar la visita a este espectáculo natural que convierte cada primavera a la comarca en uno de los destinos turísticos más fotografiados del país. Así, se podrá consultar la previsión del estado de la floración en la web oficial www.turismovalledeljerte.com y en el blog 'Primavera y Cerezo en Flor', permitiendo a quienes visiten el Valle del Jerte planificar mejor su experiencia durante este espectáculo natural.

Con la elección del cartel, el Valle del Jerte comienza la cuenta atrás hacia una nueva edición de su fiesta más emblemática, donde arte, naturaleza y tradición vuelven a darse la mano.