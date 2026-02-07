INTI SOL Viajes despega en Trujillo con un acto multitudinario y casi 200 asistentes

Cerca de doscientos invitados llenaron este viernes el salón de actos del Hotel Las Cigüeñas de Trujillo para asistir a la presentación oficial de INTI SOL Viajes & Experiencias, la nueva agencia que nace con vocación de conectar Extremadura con el mundo a través de propuestas de viaje cercanas, personalizadas y con un marcado sello premium.

Durante el acto, el periodista Alejandro Cancho y su pareja, Giancarlo Gordillo-Medina, experto en márketing internacional, y ambos fundadores del proyecto, dieron a conocer la programación de viajes para 2026, que incluye destinos nacionales, internacionales, escapadas de un día, rutas temáticas, viajes familiares, lunas de miel y experiencias VIP. Ambos explicaron que gran parte de los destinos ofertados han sido visitados previamente por el equipo, lo que permite diseñar itinerarios reales, con acompañamiento en castellano, seguros incluidos y una cuidada selección de hoteles y servicios.

Uno de los momentos más sorprendentes de la noche llegó con el estreno oficial de la página web de INTI SOL (www.intisolviajes.com). En pleno acto, todos los asistentes recibieron al mismo tiempo una notificación en sus teléfonos con las primeras ofertas de viajes, una acción que provocó la reacción espontánea del público y que simbolizó el inicio digital de la agencia.

La velada estuvo también marcada por los sorteos. Se repartieron numerosos regalos entre los asistentes, entre ellos noches de hotel, un fin de semana para dos personas en las Rías Baixas, entradas para el Premio Moto GP o el parque Puy du Fou, desayunos, tratamientos dentales, maletas, cheques en tiendas de ropa, así como servicios de estética y belleza, gracias a la colaboración de empresas y entidades que ya forman parte del ecosistema de INTI SOL.

Tras la presentación, los invitados disfrutaron de un variado ágape servido en las instalaciones del hotel, donde pudieron compartir impresiones con los impulsores del proyecto y conocer más detalles de los próximos viajes. El photocall instalado para la ocasión se convirtió en otro de los puntos de encuentro, dejando decenas de fotografías para el recuerdo de una noche que, según los organizadores, “ha sido un éxito y marca el inicio de un camino ilusionante”.

Con este acto multitudinario, INTI SOL Viajes inicia su andadura con un mensaje claro: no vender simples paquetes turísticos, sino crear experiencias que vayan más allá del destino, apoyadas en la cercanía, la profesionalidad y una red de colaboradores de primer nivel.