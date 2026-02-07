Los restaurantes Abadía, de Cuacos de Yuste, y K'Leti, de Jarandilla de la Vera, ganadores del I Certamen 'Fogones Imperiales'

Ser restaurante certificado por la Red de Cooperación de las Rutas del Emperador Carlos V es una distinción realmente única que no todos tienen el privilegio de tener. Este viernes lo han ganado dos restaurantes de la comarca de La Vera, en el fallo del jurado del I Certamen Gastronómico 'Fogones Imperiales' que ha tenido lugar en Jarandilla de la Vera.

El concurso, abierto el pasado mes de marzo hasta final de año, cuenta con dos categorías, de ahí que haya dos premios: uno otorgado por un jurado popular y otro por un jurado profesional. El jurado popular han sido todos aquellos visitantes de los restaurantes participantes en el certamen, ocho en total, que, tras probar el plato concursante, disponían de un código QR en el que votar.

Ganadores

Este ha elegido al restaurante Abadía de Cuacos de Yuste, gracias al 'Bacalao Cecial en salsa Pil Pil', plato inspirado en el del siglo XVI 'Bacalao Cecial en Salsa' y elaborado a partir de la guía 'La cocina en tiempos del emperador', de Julio Vallés.

Bacalao Cecial en salsa Pil Pil. / Restaurante Abadía.

Pero, por su parte, el jurado profesional, tras realizar una cata este jueves, otorgó el título al restaurante K'Leti de Jarandilla de la Vera y su plato 'Jarrete de cordero confitado en manteca de cerdo y azafrán', receta del siglo XVI inspirada en 'Nerricoque', un guiso de carne de carnero con especias y elaborada también a partir de la guía de Vallés.

Este jurado estuvo compuesto por tres personas: el chef Ramón Piñeiro, un representante de la Red de Cooperación de las Rutas del Emperador Carlos V, y José Manuel Galán, reconocido cocinero extremeño. A la entrega de premios acudió, representando a la Diputación Provincial de Cáceres, el diputado Javier Díaz Cieza.

Premios

Como se puede ver en las recetas ganadoras, las bases del concurso recogían que era necesario presentar recetas del siglo XVI, de la época del emperador, que estuvieran recogidas en el documento 'La cocina en tiempos del Emperador' o en cualquier otra fuente justificada de la época. Estas debían estar reinterpretadas a los gustos actuales, valorando positivamente el uso de productos locales en los platos.

Por si alguien se lo preguntaba, no hay ningún premio económico, al menos de momento. Sin embargo, el ganar el certamen te otorga otro tipo de premio, que es el de un reconocimiento en forma de placa conmemorativa. Un distintivo oficial que viene acompañado de una promoción especial en los canales de comunicación de la Red de Cooperación Rutas de Carlos V.

Éxito

Y es que no hay un premio económico "de momento" porque este no ha dejado de ser el primer certamen, pero el segundo ya está organizándose y no se descarta que en un futuro sí entre en juego el dinero. Lo confirma Quintín Correas, director-gerente de la Red de Cooperación, que tilda de esta edición como "todo un éxito". "El jurado nos ha transmitido que la calidad de los platos ha sido realmente muy alta, por lo que obviamente estamos muy contentos".

Noticias relacionadas

Jarrete de cordero confitado en manteca de cerdo. / Restaurante K'Leti

La segunda edición tiene previsto su comienzo en marzo, y la organización ya ha recibido más peticiones de restaurantes interesados, no solo de La Vera o Cáceres, sino del resto de España. La inscripción es gratuita, al igual que la oportunidad de fusionar la historia y la gastronomía, recuperando recetas del siglo XVI y reinterpretándolas con el talento y creatividad de los chefs participantes, que es algo que no tiene precio.